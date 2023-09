Patricia Bullrich dio una inentendible explicación de su propuesta de gobierno, desconcertó a todos en TN y es viral

En este marco, Bullrich adelantó que su futuro gobierno tendrá "una filosofía muy interesante", pero evitó dar detalles, y argumentó: "Estamos rompiendo estructuras, vamos a hacer estructuras distintas".

Con ayuda del periodista, que aclaró no entender nada de la llamativa propuesta de la ex ministra de Seguridad, Bullrich culminó: "Es algo holístico, algo integral, un sistema que a a mirar integralmente a los argentinos, para que pasen del llanto a la alegría. Va a estar a cargo de alguien que no te imaginás".

patricia bullrich tn

Las reacciones al nuevo momento televisivo viral de Patricia Bullrich

" No entiendo".

Esto pasó hace un ratito. pic.twitter.com/CwmPwCDC8K — Caro (@caritomusacchio) September 4, 2023

Momento televisivo y homenaje a Lizy Tagliani del día pic.twitter.com/SiAeZtfm9z — Panqui (@panquimolina) September 4, 2023

Boludo estoy llorando de risa. Está mal, pero me causó eso. https://t.co/okVhQk68hB — Demian (@endemianado) September 4, 2023

Bullrich esta tan gaga cuando habla que ya ni los periodistas de TN saben como hacer para safarla pic.twitter.com/AaPH9hxZZF — ElBuni (@therealbuni) September 4, 2023

Bullrich promete un innombrable sistema a cargo de una persona imaginable. A falta de promesa electoral, no llega a construir ni una promesa de promesa. https://t.co/l1OR5rznXf — Alejo di Risio (@alejodiri) September 4, 2023