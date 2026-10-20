¿Qué pasó en el cementerio argentino de las Islas Malvinas? Desmienten informe de la TV de Chile

La compañía, que tiene a su cargo el cuidado del lugar desde 2010, detalló que los trabajos actuales incluyen el reemplazo de un cerco deteriorado por más de dos décadas de exposición climática, la limpieza de vegetación seca y la construcción de un drenaje para evitar acumulaciones de agua en las inmediaciones del monumento.

Respecto a los objetos removidos que se observaban en las imágenes de la televisión chilena, Aeropuertos Argentina explicó que, en pleno acuerdo con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se retiraron placas colocadas sin autorización sobre el cenotafio y la cruz principal con el objetivo de preservar la sobriedad del sitio. Según advirtieron en el documento, algunas de estas ofrendas habían generado daños sobre el mármol que actualmente están siendo reparados.