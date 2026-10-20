¿Qué pasó en el cementerio argentino de las Islas Malvinas? Desmienten informe de la TV de Chile
Un informe denunció vandalismo en las Islas Malvinas. Sin embargo, Aeropuertos Argentina aclaró la situación y explicó el verdadero motivo de las imágenes.
En medio de las tensiones diplomáticas por la soberanía de las Islas Malvinas, un informe de la televisión chilena generó una fuerte preocupación al denunciar supuestos actos de vandalismo en el Cementerio de Darwin, el lugar donde descansan los restos de 237 soldados argentinos caídos en la guerra de 1982.
La denuncia de la televisión chilena
El periodista Samuel Rojas, de la señal T13, mostró imágenes en las que se veían placas conmemorativas, listones, figuras y ofrendas arrojadas entre los pastizales, del otro lado de la cerca blanca y detrás de la Cruz Mayor.
Según aventuró el informe televisivo, estos objetos y recuerdos dejados por los familiares habrían sido arrancados de forma deliberada porque incluían inscripciones con la palabra "Malvinas". El cronista argumentó que dichos elementos habrían sido lanzados allí porque los residentes locales consideran ese término como una "ofensa y una provocación".
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La desmentida oficial y el motivo de las obras
Ante la rápida y alarmante difusión de estas imágenes, Aeropuertos Argentina emitió un comunicado oficial para desmentir las versiones de vandalismo. La empresa aclaró que las fotografías difundidas corresponden en realidad a tareas de mantenimiento y preservación que se desarrollan en el lugar desde septiembre y que concluirán a fines de octubre.
La compañía, que tiene a su cargo el cuidado del lugar desde 2010, detalló que los trabajos actuales incluyen el reemplazo de un cerco deteriorado por más de dos décadas de exposición climática, la limpieza de vegetación seca y la construcción de un drenaje para evitar acumulaciones de agua en las inmediaciones del monumento.
Respecto a los objetos removidos que se observaban en las imágenes de la televisión chilena, Aeropuertos Argentina explicó que, en pleno acuerdo con la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, se retiraron placas colocadas sin autorización sobre el cenotafio y la cruz principal con el objetivo de preservar la sobriedad del sitio. Según advirtieron en el documento, algunas de estas ofrendas habían generado daños sobre el mármol que actualmente están siendo reparados.
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