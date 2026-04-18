Axel Kicillof en España: "La solución ante la ultraderecha tiene que ser internacional"
"Es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino de la ultraderecha", sostuvo el gobernador de Buenos Aires en una conferencia en España.
Axel Kicillof se encuentra de gira política en España. Allí, ante un colmado público, criticó la gestión de Javier Milei desde una perspectiva internacional. Kicillof estuvo con dirigentes que se reunieron en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista. En esa cumbre, durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires argumentó que la ultraderecha, ejemplificada en el gobierno de Javier Milei, no representa los intereses populares y que la respuesta a esta ideología debe ser un esfuerzo internacional coordinado. La declaración busca internacionalizar la crítica a las políticas de la administración actual en Argentina, marcando una postura política clara desde la oposición.
Axel Kicillof aseguró que "Javier Milei no representa al pueblo argentino" y sostuvo: "La solución ante esta ideología tiene que ser internacional". "Es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino de la ultraderecha", sostuvo el mandatario provincial.
Además, en el marco de su visita a España, el gobernador Axel Kicillof presentó este jueves su libro “De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en la institución cultural El Ateneo de Madrid, junto al politólogo Pablo Simón.
Al respecto, Kicillof afirmó: "La historia del pensamiento económico no es una escalera hacia una verdad única: al contrario, hay miradas y escuelas distintas justamente porque existe una disputa acerca del sentido de la realidad y de cómo transformarla”. “Los supuestos libertarios de hoy están a kilómetros de distancia de lo que decían los liberales clásicos como Adam Smith, que pedía la intervención del Estado para impedir la conformación de monopolios y promover la educación", añadió.
"La idea de que el mercado y el capitalismo pueden funcionar sin Estado es una enorme estafa y en Argentina lo vemos claramente: el Estado está presente, pero para garantizarle rentabilidad al negocio financiero y privilegiar a los grupos concentrados", sostuvo el gobernador y agregó: "Lo hacen al mismo tiempo que retiran al sector público de sus funciones básicas como la educación, la salud y la seguridad, atacando el bienestar de la gente y el desarrollo nacional".
Por último, afirmó: "Los problemas que tenemos hoy, como el control de los flujos de capitales financieros especulativos, exceden las fronteras y los instrumentos de un solo país. Las respuestas ya no pueden ser estrictamente nacionales, deben ser regionales". “En este mundo que se reconfigura, debemos ser capaces de construir una nueva etapa, con sus teorías y sus herramientas, pero sin cambiar las prioridades: la justicia social, la soberanía económica y, en definitiva, la felicidad para el pueblo”, concluyó.
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