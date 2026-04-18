Axel Kicillof en España: "La solución ante la ultraderecha tiene que ser internacional"

Axel Kicillof se encuentra de gira política en España. Allí, ante un colmado público, criticó la gestión de Javier Milei desde una perspectiva internacional. Kicillof estuvo con dirigentes que se reunieron en Barcelona para participar de la Movilización Global Progresista. En esa cumbre, durante su exposición, el gobernador de la provincia de Buenos Aires argumentó que la ultraderecha, ejemplificada en el gobierno de Javier Milei, no representa los intereses populares y que la respuesta a esta ideología debe ser un esfuerzo internacional coordinado. La declaración busca internacionalizar la crítica a las políticas de la administración actual en Argentina, marcando una postura política clara desde la oposición.