Carolina Losada, acorralada por Daniel Gómez Rinaldi: "Pero ¿vos de verdad le crees todo a Adorni?"

rinaldi carolina losada

El debate fue, sin duda, lo más picante de la noche. Para sorpresa de todos, Juana Viale aseguró que lo más correcto hubiese sido que Adorni dé un paso al costado, al menos hasta que se resuelva su situación judicial. En este sentido, Edgardo Alfano apuntó que Javier y Karina Milei mantienen la idea de que esto es "un complot" contra su funcionario y por eso no lo apartarán de su puesto.