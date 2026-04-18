Carolina Losada, acorralada por Daniel Gómez Rinaldi: "Pero ¿vos de verdad le crees todo a Adorni?"
El reconocido periodista de espectáculos interpeló a la senadora en "La Noche de Mirtha" y dejó en ridículo al jefe de Gabinete y su frase sobre "deslomarse".
Sin la presencia de Mirtha Legrand debido a leves complicaciones en su salud, "La Noche de Mirtha" (El Trece) tuvo un debate picante con Juana Viale a la cabeza, y la participación del periodista político Edgardo Alfano, el empresario Ricardo Biasotti, la legisladora Carolina Losada y el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi.
Uno de los principales temas que se tocó en medio de la cena fue el escándalo que envuelve a Manuel Adorni, quien se encuentra imputado por enriquecimiento ilícito y cada vez más complicado. En este sentido, la senadora Losada intentó defender al jefe de Gabinete, asegurando que trabajó con él y que es una "muy buena persona".
En ese ensayo por lavar la imagen cada vez más desgastada del libertario, Daniel Gómez Rinaldi no dudó en interpelar a la vicepresidenta primera del Senado: "¿Pero vos Carolina le querés todo a Adorni? ¿Todo? Las jubiladas, el viaje a Aruba... Perdón, ¿él fue el que dijo me deslomo trabajando?", preguntó indignado.
Y cuando Losada intentaba responder, el periodista lanzó: "Deslomo, mi amor, es el que se levanta dos y media, tres de la mañana, toma tres colectivos, cuatro trenes para llegar al otro extremo de la ciudad para laburar y vuelve tarde, cansado, arruinado y tiene una familia. Eso es deslomarse, no lo que hace él. Chicos, digan la verdad".
Ante esto, la legisladora no tuvo más remedio que asumir que fue una frase "poco feliz" del jefe de Gabinete y que su situación ha complicado severamente al Gobierno.
El debate fue, sin duda, lo más picante de la noche. Para sorpresa de todos, Juana Viale aseguró que lo más correcto hubiese sido que Adorni dé un paso al costado, al menos hasta que se resuelva su situación judicial. En este sentido, Edgardo Alfano apuntó que Javier y Karina Milei mantienen la idea de que esto es "un complot" contra su funcionario y por eso no lo apartarán de su puesto.
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