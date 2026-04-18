Operaron de urgencia a Mónica Farro: qué le pasó y cómo se encuentra ahora

La actriz también aclaró que la decisión no respondió a una cuestión estética, sino a una necesidad médica: “No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, porque se me antojó gastar plata. Lo tuve que hacer”.

Ya en pleno proceso de recuperación, compartió tranquilidad y agradecimiento por la atención recibida. “En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto”, expresó.