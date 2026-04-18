Operaron de urgencia a Mónica Farro: qué le pasó y cómo se encuentra ahora
Una complicación en una de sus prótesis mamarias obligó a la actriz a someterse a una cirugía de urgencia, en un cuadro que demandó una intervención inmediata.
Un problema de salud tomó por sorpresa a Mónica Farro, quien debió ser operada de urgencia en la Clínica La Providencia tras detectarse una complicación relacionada con una de sus prótesis mamarias.
Según contó la propia actriz, la situación comenzó a partir de una sensación extraña en uno de sus senos, lo que la llevó a consultar de inmediato con especialistas. A raíz de esa inquietud, se realizó distintos estudios que permitieron evaluar el cuadro y determinar cómo proceder.
Con el correr de las horas y tras analizar los resultados, los médicos optaron por avanzar con una cirugía para evitar que el cuadro se agravara.
En sus redes sociales, Farro explicó en detalle cómo percibió las primeras señales: “Empecé a sentir una lola como suelta y dije: ‘Ups, se me rompió la prótesis’. Hicimos unas ecografías con el doctor Ferriols y la prótesis estaba perfecta. Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo”, relató.
No obstante, el panorama cambió poco después, lo que derivó en la intervención. “Por suerte pudimos operar ayer y cuando sacamos la prótesis, estaba totalmente rota. O sea que menos mal que me pude operar, menos mal que lo pude hacer”.
La actriz también aclaró que la decisión no respondió a una cuestión estética, sino a una necesidad médica: “No fue una operación porque yo quise, no fue una operación por placer, porque se me antojó gastar plata. Lo tuve que hacer”.
Ya en pleno proceso de recuperación, compartió tranquilidad y agradecimiento por la atención recibida. “En mi primer día de recuperación, feliz de haber estado en manos del equipo del doctor Ferriols. Y bueno, y que quede todo perfecto”, expresó.
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