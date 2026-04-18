Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Puna que enamora por sus paisajes
Entre montañas, caminos de altura y paisajes que impactan a simple vista, existen rincones que invitan a vivir una experiencia completamente distinta.
Cada vez más viajeros eligen este tipo de escapadas, lejos del turismo masivo, en busca de contacto real con la cultura local y escenarios naturales únicos. La combinación de historia, paisajes imponentes y costumbres ancestrales convierte a estos lugares en verdaderas joyas del país.
En este contexto, hay un pueblo que se destaca por su ubicación privilegiada en plena Puna, donde el clima, la geografía y la cultura crean una atmósfera difícil de encontrar en otros destinos. Ideal para quienes buscan aventura, desconexión y una experiencia auténtica en altura.
Qué se puede hacer en San Antonio de los Cobres
San Antonio de los Cobres es uno de los destinos más emblemáticos de la Puna salteña. Su principal atractivo es la posibilidad de recorrer paisajes extremos, donde predominan los tonos ocres, el cielo abierto y una sensación de inmensidad única.
Uno de los imperdibles es el Viaducto La Polvorilla, una obra de ingeniería impresionante que forma parte del famoso Tren a las Nubes. Cuando el tren llega, el lugar se llena de vida con ferias de artesanos, música y propuestas gastronómicas típicas de la región.
Además, el pueblo es un punto estratégico para visitar otros destinos cercanos como las Salinas Grandes, el Abra del Acay o localidades como La Poma y Cachi. Estas excursiones permiten explorar algunos de los paisajes más impactantes del noroeste argentino.
Para quienes buscan una experiencia más cultural, las ferias artesanales y los tejidos tradicionales son una parte fundamental de la identidad local. Allí se pueden encontrar productos hechos a mano con técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación.
También se destaca la Fiesta de la Pachamama, que se celebra cada 1 de agosto y reúne a locales y visitantes en un ritual cargado de significado espiritual, donde se agradece a la Madre Tierra con ofrendas, música y danzas.
Dónde queda San Antonio de los Cobres
San Antonio de los Cobres se encuentra en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación lo convierte en uno de los pueblos más altos del país.
Su entorno está rodeado de montañas, caminos de altura y paisajes áridos que forman parte de una de las regiones más impactantes de Argentina. Es un destino ideal para quienes buscan salir de lo convencional y descubrir un entorno natural único.
Cómo llegar a San Antonio de los Cobres
Para llegar a San Antonio de los Cobres desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 51, un recorrido escénico que atraviesa quebradas, montañas y caminos de altura.
Otra opción es acceder desde la Ruta 40, conectando con destinos cercanos como las Salinas Grandes o el Abra del Acay. El viaje en sí ya forma parte de la experiencia, ya que ofrece vistas panorámicas que convierten el trayecto en una aventura inolvidable.
Sin dudas, este rincón del norte argentino se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan turismo diferente, con naturaleza, cultura y paisajes que quedan grabados para siempre.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario