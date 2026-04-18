Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Puna que enamora por sus paisajes

Para quienes buscan una experiencia más cultural, las ferias artesanales y los tejidos tradicionales son una parte fundamental de la identidad local. Allí se pueden encontrar productos hechos a mano con técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación.

También se destaca la Fiesta de la Pachamama, que se celebra cada 1 de agosto y reúne a locales y visitantes en un ritual cargado de significado espiritual, donde se agradece a la Madre Tierra con ofrendas, música y danzas.

Dónde queda San Antonio de los Cobres

San Antonio de los Cobres se encuentra en la provincia de Salta, en plena región de la Puna, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esta ubicación lo convierte en uno de los pueblos más altos del país.

Su entorno está rodeado de montañas, caminos de altura y paisajes áridos que forman parte de una de las regiones más impactantes de Argentina. Es un destino ideal para quienes buscan salir de lo convencional y descubrir un entorno natural único.

Cómo llegar a San Antonio de los Cobres

Para llegar a San Antonio de los Cobres desde la ciudad de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 51, un recorrido escénico que atraviesa quebradas, montañas y caminos de altura.

Otra opción es acceder desde la Ruta 40, conectando con destinos cercanos como las Salinas Grandes o el Abra del Acay. El viaje en sí ya forma parte de la experiencia, ya que ofrece vistas panorámicas que convierten el trayecto en una aventura inolvidable.

Sin dudas, este rincón del norte argentino se posiciona como una de las mejores opciones para quienes buscan turismo diferente, con naturaleza, cultura y paisajes que quedan grabados para siempre.