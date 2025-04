Quién es Rosmery Maturana, la supuesta tercera en discordia entre Javier Milei y Yuyito González

Según explicó Mauro Federico, Rosmary Maturana es asesora en imagen política. "No la conocía", dijeron sus colegas de Argenzuela que tienen agenda justamente en política.

"Egresada de la Universidad John F Kennedy, vive en Olivos, a cuatro cuadras de la Quinta de Olivos. Visita al Presidente cada tanto. Pero no hay actividad sexual con Milei", sostuvo el panelista de C5N.

image.png

De acuerdo con Federico, Rosmary "estuvo participante como asesora en imagen política y oratoria". En este sentido, agregó: "En su momento supo trabajar en el Frente Renovador. Trabajó como especialista en oratoria".

"Yo lo conocí por un amigo que me lo presenta. Inventó un cuentito con Alberto y yo me quedó sin laburo. Fuimos a un bar en Once a las 6 de la mañana y ahí nos conocimos. Nos saludamos con los puñitos y como que no le gustó", contó la propia Rosmary en un audio que compartió Argenzuela.

rosmary

Quién es Rosmary Maturana

Según publica La Nación, Rosmary Maturana la asesora de imagen "en las sombras" de Javier Milei. Incluso recientemente ella misma publicó un video en TiktTok para alardear sobre su supuesto rol.

“Las corbatas también son mías y así llegó”, le dijo la asesora a un seguidor que le destacó la campera de cuero que usa casi siempre el libertario.

Rosmery Maturana, residente de Vicente López, fue vista en el búnker de La Libertad Avanza, en el Hotel Libertador (LLA), el 22 de octubre. En el evento, se la vio posando junto al político brasileño Eduardo Bolsonaro, invitado especial en una jornada de resultados agridulces para el partido.

A pesar de que Javier Milei no alcanzó el 30% de los votos obtenidos en las PASO, Maturana celebró el resultado con entusiasmo, expresando en redes sociales: "Momento histórico MILEI junto a Karina lograron ser la segunda fuerza política solo con 2 jovenes años!!! vamossss a trabajar fuerte para ganar el balotaje sea como sea 1 !!!".

Las imágenes de Maturana junto a Milei son escasas. La primera evidencia de su cercanía data de julio de 2021, durante una caminata política, semanas antes de que Milei oficializara su candidatura a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires.

En esa ocasión, Maturana compartió un mensaje en Facebook: "Quienes valoran tu inteligencia y no se burlan de ella son quienes están a tu par", acompañado de una foto junto a Ramiro Marra.

Embed - Quienes valoran tu inteligencia y no se... - Rosmery Maturana