El comunicado de DAIA por el discurso de Nicolás Massot sobre Israel en Diputados
La entidad acusó al legislador de “banalizar la Shoá” y cuestionó la comparación que hizo en el recinto. El debate llegó a Cristina Kirchner, que definió como “extraordinario” el discurso del diputado.
La DAIA emitió un duro comunicado contra el diputado nacional Nicolás Massot, luego de su intervención en la Cámara baja en la que cuestionó la política exterior de Javier Milei respecto de Medio Oriente y trazó paralelismos entre miembros del Gobierno israelí y criminales nazis.
En el texto, la entidad judía señaló: “Condenamos enérgicamente las declaraciones del diputado nacional Nicolás Massot, quien banalizó la Shoá al comparar, de forma intencional y maliciosa, a miembros del gobierno del Estado de Israel con criminales de guerra nazis”.
El comunicado avanzó con críticas aún más severas: “Este tipo de expresiones no solo resultan ofensivas y profundamente irresponsables, sino que también contradicen la definición de antisemitismo establecida por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA), adoptada oficialmente por la República Argentina y por ambas cámaras del Congreso Nacional en el año 2020”.
Finalmente, la DAIA remarcó: “Banalizar el Holocausto no es una opinión: es una forma de violencia simbólica que niega el sufrimiento de millones y alimenta discursos de odio”.
Qué dijo Massot en el recinto
Durante la sesión en Diputados, Nicolás Massot criticó la postura de Milei ante Naciones Unidas y apuntó contra la conducción de Israel. Allí lanzó la frase que generó rechazo de la comunidad judía: comparó a dirigentes israelíes con jerarcas nazis, en un intento de señalar que ambos recurren a crímenes de guerra para justificar sus acciones.
Según Massot, la posición oficial argentina de alineamiento automático con Israel “desconoce la tradición diplomática de nuestro país” y compromete el rol histórico de Argentina en organismos internacionales.
El elogio de Cristina Kirchner a Nicolás Massot
La intervención del diputado no pasó desapercibida. Cristina Kirchner, a través de sus redes sociales, celebró el planteo y sostuvo: “Extraordinario discurso del diputado Nicolás Massot. Honra la tradición diplomática de la Argentina”.
De este modo, mientras la DAIA advirtió que los dichos del legislador constituyen un acto de antisemitismo encubierto, la expresidenta lo colocó en el centro de la escena como exponente de una postura alternativa a la política exterior del oficialismo.
