El comunicado de DAIA por el discurso de Nicolás Massot sobre Israel en Diputados

Qué dijo Massot en el recinto

Durante la sesión en Diputados, Nicolás Massot criticó la postura de Milei ante Naciones Unidas y apuntó contra la conducción de Israel. Allí lanzó la frase que generó rechazo de la comunidad judía: comparó a dirigentes israelíes con jerarcas nazis, en un intento de señalar que ambos recurren a crímenes de guerra para justificar sus acciones.

Según Massot, la posición oficial argentina de alineamiento automático con Israel “desconoce la tradición diplomática de nuestro país” y compromete el rol histórico de Argentina en organismos internacionales.

El elogio de Cristina Kirchner a Nicolás Massot

La intervención del diputado no pasó desapercibida. Cristina Kirchner, a través de sus redes sociales, celebró el planteo y sostuvo: “Extraordinario discurso del diputado Nicolás Massot. Honra la tradición diplomática de la Argentina”.

De este modo, mientras la DAIA advirtió que los dichos del legislador constituyen un acto de antisemitismo encubierto, la expresidenta lo colocó en el centro de la escena como exponente de una postura alternativa a la política exterior del oficialismo.