Aunque reconoció "creer" en Milei, Alfredo Casero explotó contra el Gobierno: "Podrido de kirchneristas"
Conocido por su rechazo al kirchnerismo, el actor volvió a mostrarse irritado tras considerar que la gestión libertaria tiene "infiltrados".
Hace tiempo que Alfredo Casero se caracteriza por montar en cólera ante determinados episodios de la política argentina. Confeso anti-kirchnerista, el actor parece haber reaccionado -aunque tardíamente- al resultado de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria le dio una verdadera paliza a La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. O al menos así parece expresarlo un reciente tuit suyo.
En las últimas horas, el comediante escribió en su cuenta de X: "Estoy podrido de kirchneristas en el Gobierno. Recontrapodrido. Quien no tenga en sus listas ninguno, tiene mi voto y mi confianza", sostuvo, despotricando contra la gestión libertaria, donde asume que hay "infiltrados".
Y agregó: "Creo en Milei, es más, creo que es honesto y le han operado de manera burda y berreta, pero me harté de los cuadros sucios. ¿Quién armó Bs. As.? Podrido", concluyó, haciendo referencia al armado electoral de los comicios que tuvieron lugar el pasado 7 de septiembre.
Luego, en la madrugada de este lunes y, al parecer, con insomnio, el artista volvió a cargar sobre el mismo tema: "Me hinché las pelotas de Espert, me cansé de Scioli, de los Menem y delos K en las listas, yo no sé quién es quién. Solo quiero que no haya más K en ningún armado", continuó diciendo, repartiendo bronca para todos lados.
"Me harté. Me harté de todos. Los periodistas, los K que ahora están en el Gobierno. Me harté. Me harté de listas de mierda", siguió diciendo, visiblemente enérgico.
Alfredo Casero ha expresado sus críticas hacia el kirchnerismo desde hace varios años. Ya en 2017, hizo una referencia sutil a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sus declaraciones se han vuelto más explícitas y contundentes a lo largo del tiempo, con entrevistas en programas de televisión y videos donde critica abiertamente a la fuerza política y a sus líderes, llegando a manifestar su postura de manera muy clara en 2019, por ejemplo, afirmando que "el kirchnerismo es la mentira, el choreo y la creación de pobres en todo el país".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario