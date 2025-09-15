Aunque reconoció "creer" en Milei, Alfredo Casero explotó contra el Gobierno: "Podrido de kirchneristas"

"Me harté. Me harté de todos. Los periodistas, los K que ahora están en el Gobierno. Me harté. Me harté de listas de mierda", siguió diciendo, visiblemente enérgico.

Alfredo Casero ha expresado sus críticas hacia el kirchnerismo desde hace varios años. Ya en 2017, hizo una referencia sutil a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Sus declaraciones se han vuelto más explícitas y contundentes a lo largo del tiempo, con entrevistas en programas de televisión y videos donde critica abiertamente a la fuerza política y a sus líderes, llegando a manifestar su postura de manera muy clara en 2019, por ejemplo, afirmando que "el kirchnerismo es la mentira, el choreo y la creación de pobres en todo el país".