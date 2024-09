Revelan fuertes audios de Lilia Lemoine para sus compañeros de bloque: "Bajate del pony, pelotudo"

En 2023, el joven criticó algunas ideas de la legisladora, tales como la "renuncia a la paternidad". Fue entonces cuando tuvieron un cruce por la red social X, tras lo cual Santiago Oría -miembro del espacio- advirtió que no quería "internas a la vista de todos", dado que se acercaban las elecciones. "Nos toleramos todos de acá a noviembre y tiramos todos para el mismo lado", había escrito en aquel momento.

Seguidamente, un audio de Lilia Lemoine en respuesta a Oría dio inicio a lo que hoy continúa siendo una crisis en el espacio que conduce el Presidente: "¿Eso cuenta para mí pero no cuenta para Iñaki? Bien, les dije antes... dejen de faltarme el respeto. ¿No me dan bola? Me voy a defender. Estoy harta, punto".

En otro audio, siguió: "Y sí, soy diputada por estar bancándome esto desde hace cuatro años. Mientras el señorito estaba con Macri, con Bullrich, pelotudeando por ahí. Entonces, no me rompan más las pelotas. Se los vengo diciendo... y como no me dejaron alternativa, es lo que tengo que hacer. No me pueden venir a faltar el respeto en público", lanzó Lemoine, tras haberse sentido expuesta por Iñaki.

"Si cada vez que algún miembro de mi equipo se mandaba una cagada, yo tendría que haber saltado 800 veces en los medios. Pero ¿sabés qué hice yo, Fernando, en vez de saltar en los medios? Siempre defendí a todos, usando mis redes, mi cara, todo lo que pude, y me banqué todas las mierdas de cada uno. Ahora, ¿con qué derecho? Díganle, más bien, a Iñaki... bajate del pony, pelotudo", explotó la diputada.

"Basta de hipocresía , basta de doble vara y déjenme en paz", concluyó.

