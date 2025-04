Amalia Granata rompió el silencio tras la internación de urgencia de su hijo: "De por vida"

En este sentido, comenzó revelando: "Roque, mi hijo menor, tiene Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y Dislexia. Son temas de los que no se hablan como tampoco de las dificultades que tienen estos chicos en el colegio. En otra época eras el burro o el vago. Ahora gracias a Dios se sabe que tienen otros tiempos de aprendizaje", indicó, en relación al trastorno del neurodesarrollo que afecta la atención, la impulsividad y la actividad, y que puede presentar desafíos en distintos aspectos de la vida diaria.

amalia granata roque2.jpg

Seguidamente, comentó cómo fue que descubrieron el trastorno que padecía el nene: "Roque en preescolar era muy revoltoso, no se quedaba quieto pero cuando pasó a primer grado, saltó el tema de la dislexia primero y avanzamos... Una de las cosas por las cuales lo descubrimos es por las madres solidarias que se iban a quejar. La directora me llamó para ver qué pasaba con la lecto escritura y me compartió esas quejas".

"A mi los otros padres me importan nada, porque si van al colegio a quejarse de un niño, necesitan terapia. Son adultos. Yo me concentré en mi hijo", sumó.

En esa dirección, explicó que "cuando un niño no llega a un objetivo se frustra y a los 6 años, la frustración lo muestra rompiendo hojas o molestando al compañero". Fue entonces que decidieron dar intervención a los especialistas: "Empezamos a ver qué pasaba con una neuróloga y una psicóloga y llegamos al diagnóstico. Hoy estamos con un tratamiento que va a ser de por vida porque el TDAH es para toda la vida", cerró.

amalia granata roque1.jpg Leo Squarzón, Amalia Granata y su hijo Roque.