La increíble filtración de chats de Lilia Lemoine en La Libertad Avanza: "No te preocupes, esto muere acá"

De hecho, la diputada Lilia Lemoine se encuentra actualmente en el ojo de la tormenta, por sus diversos cruces con sus compañeros y su afrenta a la vicepresidenta Victoria Villarruel. No obstante, esto no viene de ahora: en Argenzuela, por C5N, Jorge Rial y Mauro Federico revelaron chats de la legisladora que datan de 2023, cuando aún Javier Milei no había sido electo presidente.