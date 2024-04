Rodrigo de Loredo explicó por qué no dio quorum para debatir el presupuesto universitario

“Nos parecería muy malo para la agenda educativa de la Argentina que una expresión que excede cualquier bandería política sea utilizada políticamente por un sector”, insistió el legislador.

Marcha federal universitaria Foto gentileza: Somos Télam

De Loredo consideró que en la sesión convocada para hoy “no se podía resolver el problema central” respecto al presupuesto educativo y que solo se trataba de “un sector político intentándose apropiarse de una marcha”.

Diferenciándose de los demás bloques, expuso que “el acting político no soluciona los problemas”. “El radicalismo no va a ceder, va a convocar a una sesión especial y le va a exigir al Gobierno”, expresó el diputado de la UCR y sostuvo que desde su espacio van a “pelear la agenda educativa”.

Ante la prensa presente afuera del Congreso, De Loredo consideró que “la postura del radicalismo interpela, incomoda y molesta, porque es razonable y equilibrada. Necesitan de un extremo u otro. No estamos ni en un lado ni en el otro. Hay que estar del lado de la sensatez”.

“Este es un Gobierno que creemos tiene un rumbo acertado en muchas cosas, pero no le vamos a permitir que el ajuste lo paguen los jubilados, la inversión educativa ni le vamos a hacer el juego a otros. No me importa si ahora sesionan y marchan los que destruyeron la educación en el país. Habrán recapacitado”, expuso.

En cuando a la convocatoria realizada ayer, consideró que fue “extraordinaria” y que “está bien que participen las militancias estudiantiles”, aunque bromeó sobre los insultos que recibió en medio de la manifestación: “Me tocó marchar con La Cámpora atrás y con una agrupación que me cantaba la marcha justicialista. En Córdoba la marca fue brutal y me enorgullece. No me van a doblegar”.