La ironía de Myriam Bregman sobre Conan en el debate por la nueva Ley Ómnibus

Acto seguido, nombró al perro de Milei para ponerlo de ejemplo en su frase irónica: “Nosotros no vamos a decir que Conan está vivo para que nos entreguen el texto del dictamen. Vamos a luchar para tirar abajo esta ley y todas las que sean contra los trabajadores y el pueblo”.

bregman Myriam Bregman se refirió a Conan, el perro de Milei

En su discurso, Bregman también apuntó contra los legisladores que elogian al oficialismo y sostuvo que desde el Frente de Izquierda jamás iban a ser “chupamedias”: “Nos parece patético que de otros bloquen vengan acá a aplaudir, a felicitar, cuando no conocen ni el texto de lo que están discutiendo”.

Qué pasó con Conan, el perro de Milei

En las últimas semanas, Conan tomó un fuerte protagonismo dentro de la política, tanto en consultas al vocero presidencial Manuel Adorni sobre su existencia, como en la Marcha Federal Universitaria, donde aparecieron carteles que indicaban “Sin ciencia no hay Conan”. La alusión de Bregman surge en un contexto respecto a las dudas sobre si el perro está vivo o falleció.

conan marcha universitaria cordoba.jpg Cartel que apareció durante la Marcha Federal Universitaria en Córdoba y hace alusión al perro del presidente Milei. Foto: X

Conan, de raza mastín inglés, fue el primer perro de Milei, que falleció en 2017. Su nombre fue inspirado en el personaje que interpretó Arnold Schwarzenegger en la película "Conan, el bárbaro".

Tras la muerte de Conan, el Presidente acudió a un laboratorio estadounidense con material genético del can para clonarlo. De esta forma nacieron Murray, Milton, Robert y Lucas. Esta vez, sus nombres hacen referencia a reconocidos economistas: Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas.

milei perros

Sin embargo, según el periodista Juan González, responsable de la biografía no autorizada de Milei, también se habría clonado a un quinto perro que en su momento recibió el mismo nombre que el original: Conan. Este también habría fallecido entre fines del 2021 y comienzos del 2022, datos que no fueron confirmados ni por el Presidente ni por su entorno.

Esta semana, Adorni fue consultado sobre la existencia de Conan durante una de sus habituales conferencias de prensa en Casa Rosada: “Hay una duda en el contexto del presidente Javier Milei. Por ahí es un tema banal, pero muchos se preguntan si efectivamente hay cuatro o cinco perros en la Quinta de Olivos”, planteó el periodista Fabián Waldman de FM La Patriada.

La consulta sobre las mascotas de Milei descolocó a Adorni, quien primero se mostró fastidiado por tener que responder sobre el asunto: “No entiendo en qué te cambia que sean cuatro perros, cinco perros o que sean 43 conejos, ¿cuál es la diferencia?”.

adorni perros milei

El periodista reiteró que lo consultó “porque hay distintas versiones” y dio a entender que era una consulta “incómoda” para el vocero. “No es una pregunta que incomoda - lanzó Adorni - pero hay un nivel de insistencia... Si el presidente dice que hay cinco perros, hay cinco perros y se terminó. ¿Qué problema hay? Puede haber cuántos perros el presidente se le ocurra tener”, cerró.

El tema no quedó ahí. En la conferencia de ayer, Adorni tuvo que volver a referirse a las mascotas del mandatario. "Si el Presidente tiene cuatro perros y ve cinco, estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad", intervino uno de los periodistas acreditados en Casa Rosada a lo que el vocero contestó: "Lo que sugerís me parece una falta de respeto definir al Presidente como una persona que habla con cosas que no existen".

"Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa, es meterse con su familia", siguió Adorni. "Tenemos que dejar de hablar de ciertas cuestiones que... Ya lo dije el otro día, pero me parece absolutamente desubicado. Sugerir lo que sugeriste me parece desubicado", espetó en referencia a la anterior consulta sobre la cantidad de animales en la Quinta de Olivos.

Javier Milei Perros.jpg FOTO: CARAS