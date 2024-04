Habló Celia Melamed, la médium que conectó a Javier Milei con Conan

Aseguró que puede sintonizar con la frecuencia energética de los animales y comunicarse con las mascotas. "¿Qué te puedo decir? ¿Es o no es Conan? No es importante. Lo más importante es: vos, como el humano a cargo ¿qué sentís? Lo importante es el amor que vos tenés por esos animales. Podés sentir que es ése, podés sentir que no, que son otras almas, otros animales… La verdad es que es un detalle", dijo.

El vínculo de Celia Melamed con Milei se inició en 2016

Recordó que el vínculo con Milei surgió en 2016 o 2017 cuando Conan “estaba muy mal y estaba atendido por veterinarios” que la conocían a ella. "Él me llamó, yo no conocía quién era y fui a su casa para una consulta. El perro estaba enfermo", confirmó y sobre si existe un perro clonado a partir de la información genética de Conan la médium recordó una charla con el Presidente cuando le brindaba sus servicios: "Todo es posible. Hubo una situación en la cual él me contó que había uno de los perros que conocía la casa: dónde estaba la comida, la cama, conocía los lugares".

Melamed también contó que a partir de la difusión de su figura por su vínculo con Milei la contactaron de distintos medios. “Hubo gente que me escribió por Instagram puteándome, que me pedían que le dijera a Conan que le diga a Milei no sé qué, que era una estafadora”, dijo.

Por otra parte, la veterinaria señaló que le enseñó a Karina Milei cómo comunicarse con animales: “En aquel momento era una persona curiosa a la que le interesó el tema". Sin embargo, aclaró que ya no trabaja con la familia Milei, aunque quedó “buena relación, porque son personas entrañables, queribles. Es gente que aprecio mucho. Charlamos, saludos para cumpleaños, Navidad”.

La entrevista se da en medio de las dudas planteadas en redes sociales y en las conferencias de prensa que brinda el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la cantidad de perros que posee el jefe de Estado.