Manuel Adorni, sobre la nueva Ley Ómnibus: "No retrocedemos y será una realidad"

Ante un intento del oficialismo de avanzar con la Ley Ómnibus en el Congreso, el vocero había sostenido el jueves que "el Presidente lo ha dicho siempre, la Ley Bases es fundamental en el largo plazo porque es la base de un montón de cuestiones que en Argentina se tiene que modificar en términos de libertades en distintos ámbitos, y el presidente siempre lo dijo".

Y luego insistió: "Pero de hecho, lo que logramos, lo logramos a pesar de la política. Nos hubiese encantado que la política acompañe desde un inicio al gobierno de Milei como ha pasado en otras nuevas gestiones".

Además, aseguró Adorni que "no importan los palos en la rueda", y apuntó contra la oposición: "No importa lo que tengamos enfrente que trate de lograr que no cambiemos la Argentina, lo vamos a hacer igual".