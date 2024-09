Sin previsiones y con chicanas, Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 para "ponerle cepo al Estado"

Live Blog Post

El cruce de Javier Milei con Germán Martínez

En pleno discurso, el libertario intentó chicanear, con alguna dificultad en la oratoria, a los diputados opositores, dando a entender que no sabían sumar. En respuesta, se lo escuchó a Martínez sugerirle al mandatario que no podía dar el discurso sin leer. "No podés sin leer", se escuchó.

"Que yo lea o no, vos seguí tomando nota porque no sabes sumar Martínez", le respondió Milei. Sin embargo, luego estuvo un largo rato sin leer ni emitir sonido, hasta que logró retomar su discurso.

Seguí leyendo esta nota.