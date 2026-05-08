Sobresueldos y "riesgo Adorni": las preguntas que incomodaron al jefe de Gabinete y a Luis Caputo

El ministro de Economía fue más allá, incluso, al exclamar "¿Qué pregunta es esa…? Dios mío", evitando al mismo tiempo responder sobre las cuestiones planteadas: el “riesgo Adorni” y su en el Gobierno se cobraban sobresueldos.

“Si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para hablar de temas que realmente hagan a su gestión”, subrayó el ministro coordinador.

Y concluyó un Adorni visiblemente contrariado: “Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero…”.

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