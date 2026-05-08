Sobresueldos y "riesgo Adorni": las preguntas que incomodaron al jefe de Gabinete y a Luis Caputo
Cuando el ministro de Economía pretendía referirse a las bondades del "súper RIGI", un periodista acreditado fue directo al grano.
Durante la conferencia de prensa que Manuel Adorni condujo este viernes en Casa Rosada, acompañado por los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, de Economía y Seguridad respectivamente, se vivió un tenso momento cuando uno de los periodistas acreditados al referirse al “súper RIGI” anunciado en la ocasión habló de las eventuales dificultades para su éxito que podrían derivarse del “riesgo Adorni”.
Además, y en alusión directa al escándalo judicial que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, el periodista Ariel Rodríguez preguntó directamente a los tres funcionarios “si cobran sobresueldos o sin han recibido sobresueldos a lo largo de su gestión en ese Gobierno”.
En lugar de responder con un contundente “no”, Caputo a la derecha de Adorni y Monteoliva a su izquierda se miraron atónitos, al borde de la estupefacción por las preguntas formuladas por el cronista de Cadena 3, naturales y obvias en el contexto que fue convocada la conferencia.
“Bueno, no se entendió el criterio de la conferencia”, dijo Adorni a los ministros, teniendo en cuenta que reiteró que se trataba de un encuentro con “agenda cerrada”; es decir, que la prensa solo podía inquirir explícitamente sobre el “súper RIGI” y la lucha contra el narcotráfico que el Gobierno dice haber emprendido.
El ministro de Economía fue más allá, incluso, al exclamar "¿Qué pregunta es esa…? Dios mío", evitando al mismo tiempo responder sobre las cuestiones planteadas: el “riesgo Adorni” y su en el Gobierno se cobraban sobresueldos.
“Si hacemos la conferencia de prensa con dos ministros de la Nación exponiendo dos temas tan importantes como estos, me parece que habría que aprovechar, digamos, el momento para hablar de temas que realmente hagan a su gestión”, subrayó el ministro coordinador.
Y concluyó un Adorni visiblemente contrariado: “Es una conferencia para aprovechar el conocimiento y las novedades que tenían los ministros en sus diferentes áreas. Si no es de interés, no hay obligación de preguntar y se le puede dar el lugar a otro compañero…”.
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