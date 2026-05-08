Manuel Adorni enfrenta este viernes a la prensa mientras la oposición quiere interpelarlo

Fuego amigo y enemigo contra Manuel Adorni

La nueva presentación de Manuel Adorni en la sala de prensa se llevará a cabo en medio de fuego amigo, luego de que la senadora Patricia Bullrich lo conminara a presentar pruebas en contrario de su presunto enriquecimiento ilícito, como se lo acusa en el ámbito judicial.

patricia bullrich senadora libertaria Senadora Patricia Bullrich.

“El jefe de Gabinete dijo algo contundente: que tiene una explicación a los gastos que hizo y que va a presentar su declaración jurada. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó la jefa del bloque libertario en la cámara alta, haciendo así acuse de recibo de la erosión política que causa el silencio y la permanencia del funcionario en el Gobierno mientras no explique certeramente su ingresos y gastos.

Pero el fuego también es enemigo: este jueves diputados nacionales de la oposición presentaron un pedido de sesión especial para el jueves 14 de mayo a las 11, con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete e impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias que pesan sobre el funcionario,

El pedido es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

El bloque de Unión por la Patria, en tanto, no firman al considerar que en el contexto actual no podrían permitirse dar un “salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos”, señalaron fuentes parlamentarias del peronismo.

"No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros", agregaron desde el principal bloque opositor.