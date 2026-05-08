Javier Milei encabezó otra reunión de Gabinete para respaldar y exigir apoyo incondicional a Manuel Adorni

Uno de los temas clave que trataron los funcionarios fue la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo, y en ese sentido Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”; es decir, la continuidad y profundización de la tristemente célebre "motosierra". También mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.

Para finalizar, Martín Menem, presidente de la cámara baja, y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se refirieron a los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria, como la llamada Ley Hojarasca.

También el “súper RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), recientemente anunciado por el Presidente, y la Ley de Salud Mental, entre otros temas, como el reciente revés que sufrió en la Corte Suprema, que no aceptó el “per saltum” solicitado por el Gobierno con relación a la Reforma Laboral, central en el entramado elucubrado por el oficialismo.