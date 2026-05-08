Javier Milei encabezó otra reunión de Gabinete para respaldar y exigir apoyo incondicional a Manuel Adorni
El Presidente alineó a su mesa chica, incluidos ministros, secretarios, asesores y líderes legislativos, en defensa del cuestionado jefe de Gabinete.
Javier Milei encabezó una nueva reunión del gabinete nacional que se desarrolló durante cerca de dos horas y media en Casa Rosada, donde estuvieron presentes los ministros y secretarios, así como asesores y representantes legislativos que conforman el núcleo duro del oficialismo o la denominada “mesa chica”.
El primero de los temas tratados fue, obviamente, Manuel Adorni —presente en la reunión luego del simulacro de conferencia de prensa que encabezó—, a quien el Presidente volvió a respaldar y también solicitó a todos los presentes el compromiso para seguir apoyando al jefe de Gabinete en todo lugar y circunstancia, independientemente del devenir judicial del escándalo que mella una de las bases del oficialismo: el discurso sobre la ética y su credibilidad.
A continuación, todas las fuentes coinciden en que Milei y los ministros conversaron sobre las claves del plan de gestión para lo que resta del año y cómo concretarlas, sea por vía del Poder Ejecutivo o a través del Congreso, donde los libertarios vienen mostrando fortaleza pero ahora aparecen algunas fisuras, especialmente en cuanto a legisladores que responden a gobernadores aliados.
No obstante, el jefe de Estado estuvo presente solo la primera media hora del encuentro del más alto nivel. Según trascendió, durante ese tiempo Milei ofreció una charla en la que trazó las líneas generales de su gobierno y los objetivos más o menos inmediatos, partiendo luego de la Rosada a Olivos.
Uno de los temas clave que trataron los funcionarios fue la reestructuración presupuestaria que encaró el Poder Ejecutivo, y en ese sentido Adorni dio precisiones sobre los “retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos con objetivo a fines de mayo”; es decir, la continuidad y profundización de la tristemente célebre "motosierra". También mencionó la necesidad de encarar una revisión de los acuerdos con organismos internacionales.
Para finalizar, Martín Menem, presidente de la cámara baja, y Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, se refirieron a los proyectos legislativos que tendrán discusión parlamentaria, como la llamada Ley Hojarasca.
También el “súper RIGI” (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), recientemente anunciado por el Presidente, y la Ley de Salud Mental, entre otros temas, como el reciente revés que sufrió en la Corte Suprema, que no aceptó el “per saltum” solicitado por el Gobierno con relación a la Reforma Laboral, central en el entramado elucubrado por el oficialismo.
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