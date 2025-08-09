"Sumar fuerzas": el slogan de campaña de Axel Kicillof de cara a las elecciones en la Provincia
El gobernador bonaerense difundió por redes sociales el leit motiv de su campaña para los comicios provinciales del 7 de septiembre.
Bajo el lema “Sumar Fuerza”, el gobierno de Axel Kicillof busca reforzar su gestión a través de una serie de actividades centradas en salud, educación y producción.
"Sumar Fuerza para frenar a Milei": ese es el mensaje que el peronismo retoma de cara a las elecciones, tal como lo había expresado Kicillof el pasado 21 de julio, en referencia al enfrentamiento con La Libertad Avanza y la necesidad de "defender el futuro". "La boleta de Fuerza Patria es el instrumento. Un escudo para proteger a las y los bonaerenses", afirmó el mandatario provincial.
A poco más de un mes de las elecciones del 7 de septiembre, la coalición peronista Fuerza Patria volvió a mostrar un mensaje de unidad bajo el mismo lema. Axel Kicillof, junto con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y otras figuras del espacio, se mostraron alineados en una estrategia conjunta que apunta directamente contra la gestión de Javier Milei.
Con los candidatos ya definidos para competir en las ocho secciones electorales y los 135 municipios, intendentes, funcionarios y postulantes comenzaron a replicar el mensaje. "Tenemos una tarea: SUMAR FUERZAS para frenar a Milei y defender el futuro. La boleta de #FuerzaPatria es el instrumento. Un escudo para proteger a las y los bonaerenses", reiteró Kicillof a través de su cuenta en X.
Este sábado volvió a reforzar sus ideales de cara a las elecciones: "Hay miles de razones para sumar fuerzas" y sumó: "El 7 de septiembre tenemos que defender la Provincia y sobre todo, ¡defender el Futuro!"
