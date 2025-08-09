"Sumar fuerzas": el slogan de campaña de Axel Kicillof de cara a las elecciones en la Provincia

"Sumar Fuerza para frenar a Milei": ese es el mensaje que el peronismo retoma de cara a las elecciones, tal como lo había expresado Kicillof el pasado 21 de julio, en referencia al enfrentamiento con La Libertad Avanza y la necesidad de "defender el futuro". "La boleta de Fuerza Patria es el instrumento. Un escudo para proteger a las y los bonaerenses", afirmó el mandatario provincial.