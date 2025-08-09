Javier Milei leyó un párrafo copiado de la película "Batman" en su discurso de Cadena Nacional

milei batman

Además, Federico Sturzenegger sumó su apoyo al elogiar el “rechazo al realismo mágico de la política” que, según él, representó Milei en su discurso. En paralelo, Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, confirmó que el próximo lunes se enviará al Congreso una propuesta para implementar una regla fiscal estricta, avanzando así en la agenda económica del Ejecutivo. En este mismo marco, otros funcionarios como Agustín Romo y Leila Gianni no dudaron en sumarse con mensajes de respaldo y consignas críticas hacia el kirchnerismo, dejando claro que el discurso fue una señal clara de continuidad y firmeza política.

El Guasón diciendo lo mismo que Milei en la película de Batman

guason discurso milei

La emisión de la Cadena Nacional también dejó otro dato interesante y polémico: según los registros oficiales, el rating global entre todas las señales que la replicaron alcanzó los 26 puntos, un número llamativo y que normalmente indicaría un nivel alto de audiencia. Sin embargo, la controversia surgió porque durante la transmisión no se divulgó cómo se distribuían esos puntos entre los distintos canales de aire. Esta falta de transparencia provocó múltiples especulaciones en medios y redes, con algunos analistas y usuarios señalando que la audiencia efectiva podría haber sido considerablemente menor a lo anunciado, lo que abriría un nuevo capítulo de discusión sobre la recepción real del mensaje presidencial y el impacto que realmente tuvo entre la población.