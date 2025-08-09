Nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por la Cadena Nacional

En otro pasaje, le reclamó "como favor" que deje de "mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".

Además, volvió a interpelarlo con una pregunta directa: "¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? (...) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía".

Para cerrar, comparó el uso que le daba ella a las cadenas nacionales durante sus mandatos: "Muy humildemente, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas". Con ese mensaje, la exjefa de Estado buscó marcar una diferencia tajante con el actual Gobierno.