Nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner contra el Presidente: ahora, por la Cadena Nacional
La Presidenta del PJ arremetió contra el Primer Mandatario con su ya clásica fórmula tras el discurso que dio anoche.
Tras la última cadena nacional del presidente Javier Milei, Cristina Kirchner rompió el silencio con una respuesta cargada de ironía y críticas directas. La expresidenta recurrió a sus redes sociales para lanzar una serie de mensajes en los que cuestionó duramente los dichos del mandatario, dejando frases que rápidamente se viralizaron.
En su cuenta de X (ex Twitter), la exmandataria fue al hueso: "Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada". El mensaje, que no pasó desapercibido, encendió el debate político y sumó un nuevo capítulo a la tensión entre ambos.
Cristina continuó su descargo apuntando contra las afirmaciones económicas del Presidente: "Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?". Con tono irónico, cuestionó la veracidad de los números presentados por Milei y lo acusó de distorsionar la realidad social.
En otro pasaje, le reclamó "como favor" que deje de "mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar".
Además, volvió a interpelarlo con una pregunta directa: "¿Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? (...) ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía".
Para cerrar, comparó el uso que le daba ella a las cadenas nacionales durante sus mandatos: "Muy humildemente, mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas". Con ese mensaje, la exjefa de Estado buscó marcar una diferencia tajante con el actual Gobierno.
