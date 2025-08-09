Menos Javier Milei, todos los funcionarios que estuvieron en la Cadena Nacional fueron empleados de JP Morgan

Entre los nombres que se destacaron en la transmisión oficial figuran Toto Caputo, José Luis Daza, Santiago Bausili y Vladimir Werning, todos con una extensa trayectoria dentro del banco estadounidense, un actor clave en las finanzas globales y con enorme influencia en la economía argentina. Caputo, por ejemplo, fue vicepresidente para América Latina en trading entre 1994 y 1998, un puesto que lo posicionó en la primera línea de las operaciones financieras en la región durante años críticos para la economía local. Daza, por su parte, fue director general de investigación de mercados emergentes entre 1992 y 2000, justamente el tipo de mercados en los que nuestro país ha estado inmerso durante décadas y sobre los que ahora tendrá influencia directa desde el Gobierno. Bausili, otro nombre emblemático, ocupó la dirección en mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú desde 1996 hasta 2007, una etapa que coincide con grandes crisis financieras regionales y restructuraciones económicas donde JP Morgan fue protagonista. Finalmente, Vladimir Werning fue director ejecutivo para América Latina desde 1996 hasta 2016, acumulando una experiencia casi de dos décadas en la institución que, para muchos, representa el poder real detrás de los mercados y las decisiones económicas continentales.