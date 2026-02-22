Rescataron a un mono en peligro de extinción en la Ciudad de Buenos Aires

La sospechosa fue interceptada por agentes federales cuando intentaba transportar al animal en una caja en las cercanías de la terminal de trenes de Retiro. El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), liderada por el fiscal Ramiro González, y la Secretaría de María Inés Soroet. El ejemplar corresponde a la especie Sapajus apella, característica de la selva misionera.