Rescataron a un mono en peligro de extinción en la Ciudad de Buenos Aires
El procedimiento tuvo lugar en el Barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, donde los efectivos encontraron al primate en situación de vulnerabilidad durante el allanamiento.
La Policía Federal Argentina detuvo este sábado a una mujer de nacionalidad paraguaya acusada de mantener en cautiverio a un mono de aproximadamente tres meses de edad, perteneciente a una especie en peligro de extinción.
De acuerdo con el parte oficial de la Policía, el operativo se originó a raíz de una denuncia recibida en el Departamento de Delitos Ambientales del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), en la que se advertía que la mujer trasladaría al mono desde el asentamiento hacia un destino aún no identificado.
La sospechosa fue interceptada por agentes federales cuando intentaba transportar al animal en una caja en las cercanías de la terminal de trenes de Retiro. El procedimiento contó con la intervención de la Unidad Fiscal en Materia Ambiental (UFIMA), liderada por el fiscal Ramiro González, y la Secretaría de María Inés Soroet. El ejemplar corresponde a la especie Sapajus apella, característica de la selva misionera.
Luego del rescate, los investigadores elevaron la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Secretaría N°15 de Verónica Lara, que ordenó la detención de la mujer por mantener cautiva a una especie amparada por su condición de amenazada.
El primate, un ejemplar de Sapajus apella de entre tres y cuatro meses de edad, fue derivado al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, donde recibirá asistencia veterinaria para superar su delicado estado de salud y, posteriormente, ser reintegrado a su entorno natural.
En Argentina, esta especie es conocida comúnmente como mono caí o capuchino y habita en la selva de Misiones. También se encuentra en diversas regiones de Brasil, aunque su presencia es más frecuente en la Amazonía, especialmente en Colombia y Venezuela. En el país, su protección está contemplada en la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.
