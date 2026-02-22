Cuándo llega el tormentón que bajará 14 grados la temperatura y congelará el comienzo de clases en CABA

Mediodía: El cielo estará parcialmente nublado con 27 grados y un índice UV "Muy Alto".

Primeras gotas: A partir de las 14:00 comenzarán las precipitaciones débiles, en un marco de mucha humedad y una sensación térmica de 30 grados.

El peor momento: Hacia las 17:00 horas se espera el impacto del frente de tormenta, con un 50% de probabilidad de descargas y chaparrones.

Rotación del viento: Pasadas las 23:00, el viento rotará fuertemente hacia el sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h, marcando el inicio del abrupto descenso térmico.

Descenso abrupto: mañanas de "frizero" para ir al colegio

El paso del temporal barrerá la humedad y abrirá la puerta a una masa de aire inusualmente fría para el mes de febrero. El impacto se sentirá de lleno el miércoles 25, cuando la máxima caiga a 25 grados y la mínima descienda a 17 grados.

Para quienes deben preparar las mochilas y salir temprano de casa para el comienzo de las clases, la mañana más gélida será la del jueves 26 de febrero. El termómetro marcará apenas 15 grados de mínima al amanecer, con una máxima que no superará los 24 grados por la tarde.

Esto representa un "derrumbe" térmico de hasta 16 grados respecto a la máxima del martes, obligando a los estudiantes a recurrir a camperas de media estación.

Cómo sigue hacia el fin de semana

El frío será notorio pero de corta duración. Ya para el viernes 27, las temperaturas se mantendrán estables (24° de máxima y 17° de mínima), dando paso a un sábado 28 mucho más agradable y soleado, ideal para disfrutar al aire libre, con el termómetro recuperando terreno hasta los 28 grados.