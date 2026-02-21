Alerta naranja por tormentas para este domingo: el preocupante informe del Servicio Meteorológico Nacional
El organismo anticipó la llegada de fuertes precipitaciones para diferentes provincias del país. Enterate todos los detalles acá.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para este domingo que pone en guardia a gran parte del país. Bajo niveles naranja y amarillo, el organismo advirtió por la llegada de tormentas de variada intensidad que podrían generar complicaciones a lo largo de la jornada.
Ante la inminencia del fenómeno, las autoridades recalcaron la necesidad de extremar cuidados y seguir al pie de la letra los protocolos de seguridad. El objetivo principal es reducir accidentes y proteger bienes materiales frente a la posible caída de granizo o ráfagas fuertes.
Alerta naranja para Salta: se esperan severas tormentas este domingo
Para la totalidad de ese territorio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para 13 provincias
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este viernes son Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, San Luis, Mendoza y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
