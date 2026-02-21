"Estamos destrozados": la palabra de la familia de la nena hallada sin vida tras el temporal en Entre Ríos

“Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo. A todos los que colaboraron, gracias de corazón”, dijo Carolina.

En tanto, este sábado se llevó a cabo una misa en recuerdo de las víctimas y en el lugar donde estaba la vivienda fue instalada una imagen de la Virgen María como símbolo de fe. “Nuestra madre María fue la que buscó a su hija”, señaló al respecto la tía de Kiara, reflejando el sentimiento que atravesó a la familia durante los días de búsqueda.