"Estamos destrozados": la palabra de la familia de la nena hallada sin vida tras el temporal en Entre Ríos
La nena había desaparecido junto a su madre el día que el temporal arrasó con la vivienda familiar en Paraná. “No hay palabras”, expresaron sus familiares.
Como se informó, el cuerpo sin vida de Kiara Barrios, la nena que había desaparecido junto a su madre durante el temporal que se registró esta semana en Paraná, fue hallado este sábado a pocas cuadras de la precaria vivienda que habitaba junto a su familia.
Los rescatistas encontraron el cadáver de la menor en la desembocadura del arroyo Colorado, en la zona del balneario Thompson, a casi tres días de la tragedia que enlutó a la mencionada ciudad de Entre Ríos.
Se suma así a la muerte de su madre, Patricia Mena, ya que ambas cayeron al arroyo y fueron arrastradas por la corriente en medio del fuerte temporal que arrasó la casilla en la que vivían, ubicada en la intersección de Blas Parera y Brown.
Tras la confirmación del trágico hallazgo, Carolina, tía de Kiara y hermana mayor del papá de la nena, confesó su dolor por el fallecimiento de la nena: “Estamos realmente destrozados… Tenemos que ser fuertes por ellos y por mi papá, que tiene una discapacidad”, expresó.
“No hay palabras para tanto dolor”, enfatizaron los familiares de las víctimas, reunidos en la zona de búsqueda, al tiempo que agradecieron a la comunidad y a la policía por la intensa búsqueda de las víctimas del temporal.
“Queremos agradecer a todos, especialmente a los vecinos que estuvieron desde el primer momento. También a la Policía, al jefe que nos brindó todo el apoyo. A todos los que colaboraron, gracias de corazón”, dijo Carolina.
En tanto, este sábado se llevó a cabo una misa en recuerdo de las víctimas y en el lugar donde estaba la vivienda fue instalada una imagen de la Virgen María como símbolo de fe. “Nuestra madre María fue la que buscó a su hija”, señaló al respecto la tía de Kiara, reflejando el sentimiento que atravesó a la familia durante los días de búsqueda.
