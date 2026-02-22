Qué reveló la autopsia realizada a la joven asesinada por su novio en Santiago del Estero

Tras dispararle en dos ocasiones y quitarle la vida, el femicida fue hallado sobre el cuerpo de la víctima en una zona montañosa, armado y amenazando con suicidarse. Permaneció atrincherado hasta entregarse luego de un operativo de seis horas coordinado por el grupo USAR y el Cuerpo Guardia de Infantería. Durante ese tiempo, los efectivos aplicaron maniobras de negociación y contención y resguardaron el perímetro para impedir que se quitara la vida o pusiera en riesgo a otros.

Los investigadores informaron que los forenses descartaron signos de abuso sexual, algo que circuló como versión en las últimas horas.

No obstante, de acuerdo con el sitio Diario Panorama, se confirmó que Thania recibió dos balazos: uno en la espalda y otro en la sien. Este último le causó la muerte de manera instantánea.