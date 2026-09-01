Secretos para parejas: cómo evitar un problema que te puede llevar a la ruptura, según un psicólogo de Cornell
Un especialista reveló que existe un hábito silencioso que daña a las parejas. Conocé cuál es el error más frecuente y la clave para poder evitar la ruptura.
Cuando se piensa en los motivos que destruyen las parejas, problemas como el dinero o la intimidad suelen ser las primeras respuestas. Sin embargo, el psicólogo Mark Travers advierte que existe un daño más silencioso: el resentimiento acumulado por llevar un registro mental constante de las tareas diarias.
IMPORTANTE: A qué hora empieza el paro nacional de 48 horas que afectará el transporte público de pasajeros
El método para que las parejas eviten una ruptura y puedan fortalecer el vínculo
El especialista, graduado en las universidades de Cornell y Colorado Boulder, explica que muchas relaciones operan bajo un sistema de intercambio donde se lleva una contabilidad invisible de las responsabilidades. En este modelo, los miembros de la relación calculan minuciosamente quién cocinó, quién está más cansado o quién canceló los últimos planes. El estudio de más de 7.000 parejas a lo largo de 13 años demuestra que esta dinámica genera un profundo desgaste de la satisfacción a lo largo del tiempo.
Para combatir esto y construir un vínculo saludable, Travers propone adoptar un sistema comunal. En las relaciones más felices, nadie lleva un registro exacto de las tareas ni pelea por quién hace más. Según el análisis, esta dinámica permite:
- Dar y recibir según las necesidades del momento, sin esperar una devolución obligatoria en el mismo día o semana.
- Dividir el trabajo de forma equitativa a largo plazo, asumiendo tareas según la energía de cada uno sin actuar como mártires.
- Abordar los desequilibrios como un problema del equipo, reemplazando acusaciones como "me debes" por enfoques colaborativos como "estamos atrasados".
- Disminuir el estrés asociado a la labor invisible, una carga que frecuentemente recae en las mujeres y que afecta de forma negativa la satisfacción vital y profesional.
El uso de la palabra "nosotros" durante los conflictos también genera respuestas emocionales y fisiológicas mucho más saludables. De esta manera, el conflicto diario deja de ser una deuda en el registro personal de cada individuo para transformarse en un desafío en conjunto que resulta mucho más sencillo de resolver.
Dejá tu comentario