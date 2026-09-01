A qué hora empieza el paro nacional de 48 horas que afectará el transporte público de pasajeros
ATE confirmó un paro nacional de 48 horas en todos los aeropuertos del país. La medida de fuerza sindical afectará severamente a los vuelos de jueves y viernes.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 48 horas que afectará el normal funcionamiento de más de 27 aeropuertos en todo el país. La medida de fuerza se llevará a cabo los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre por severos incumplimientos salariales del Gobierno.
A qué hora empieza el paro nacional en los aeropuertos
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La protesta impulsada por los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se realizará en dos franjas horarias específicas. Las retenciones de tareas se llevarán adelante de 9 a 12 y de 18 a 21 horas durante ambas jornadas. En esos lapsos, el sindicato aclaró que únicamente se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, traslados de órganos y vuelos oficiales.
El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre la delicada situación del sector aeronáutico y responsabilizó a la gestión actual. "Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación", señaló el dirigente, destacando que desde enero se han desfinanciado fuertemente las áreas operativas.
Cuáles son los reclamos detrás del conflicto sindical
La medida de fuerza se enmarca en una profunda pérdida del poder adquisitivo en la administración pública nacional, que según denuncia la organización gremial, ya supera el 40% desde la asunción de Javier Milei. Ante la falta de respuestas y el deterioro de las condiciones laborales, el sindicato exige:
- El pago inmediato de los salarios contemplando los aumentos acordados para los ítems extra paritarios.
- La apertura urgente de la paritaria sectorial para actualizar los ingresos de los empleados.
- Garantizar el financiamiento necesario para las tareas operativas en el SSEI y la Fiscalización en todos los aeropuertos.
Asimismo, alertaron que la millonaria obra de refacción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sin una actualización paralela de partidas presupuestarias, podría afectar negativamente tanto a los trabajadores como a los pasajeros debido a la falta de herramientas adecuadas.
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