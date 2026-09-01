A qué hora empieza el paro nacional de 48 horas que afectará el transporte público de pasajeros

El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió sobre la delicada situación del sector aeronáutico y responsabilizó a la gestión actual. "Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación", señaló el dirigente, destacando que desde enero se han desfinanciado fuertemente las áreas operativas.