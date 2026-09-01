Qué trabajadores en blanco tendrán aumento por paritarias en septiembre

El personal de las Fuerzas Armadas también recibió en la liquidación de agosto el último tramo de la actualización trimestral, cercana al 6,2% y distribuida entre junio, julio y agosto.

Metalúrgicos y mineros

Los trabajadores metalúrgicos de la Rama 17 de la UOM cobraron por agosto un aumento del 4%, una suma no remunerativa de $30.000 y la primera cuota de $70.000 correspondiente al retroactivo de abril a julio. Para septiembre está prevista una suma no remunerativa de $40.000 y otros $70.000 de retroactivo. En octubre llegará otro aumento del 4%, junto con $30.000 no remunerativos y la última cuota del retroactivo.

En la Rama 21, los trabajadores siderúrgicos recibirán un 6% no remunerativo durante agosto, septiembre y octubre. El acuerdo también contempla un bono de $1,6 millones para el personal propio y de $1,28 millones para trabajadores de empresas contratistas.

Los supervisores metalúrgicos representados por ASIMRA comenzaron a cobrar la nueva escala correspondiente a agosto. El acuerdo contempla tres cuotas de $86.100, correspondientes a los salarios de agosto, septiembre y octubre, además de sumas mensuales de $36.900 en agosto, $49.200 en septiembre y $36.900 en octubre.

Para el personal jerárquico de Veladero y Gualcamayo, ASIJEMIN cerró un incremento acumulado del 16,86%. En agosto se aplicó el último tramo del 1,6%, junto con una suma de $80.000 y la incorporación de $12.000 al básico inicial, proporcional al resto de las categorías.

Textiles e indumentaria

SETIA cerró dos acuerdos para trabajadores textiles y de indumentaria. En el CCT 808/24, agosto contempla un 3% al básico y otro 3% no remunerativo; septiembre, 4,5% y 4,5%; y octubre, 6% y 6%, tomando como referencia junio. También perciben asignaciones mensuales de $296.640 en agosto, $300.960 en septiembre y $305.280 en octubre.

En el CCT 501/07, agosto incorpora un 3,6% al básico y un 7,5% no remunerativo; septiembre, 2,7% y 6,5%; y octubre, 2,5% y 5,5%.

FONIVA acordó para las ramas de corte, confección y vestido aumentos acumulativos del 2% en agosto, 2% en septiembre y 1,7% en octubre, además de la actualización de viáticos, refrigerios y subsidios convencionales.

Los cortadores de indumentaria también tienen un 2% en agosto, otro 2% en septiembre y 1,5% en octubre. El acuerdo incorporó al básico sumas que anteriormente eran no remunerativas y agregó un pago extraordinario equivalente al 1% del básico en agosto.

Comercio y servicios

Los empleados de comercio comprendidos en el CCT 130/75 tienen un aumento nominal total del 5,7%, dividido en tres cuotas del 1,9% para julio, agosto y septiembre. Con el sueldo de agosto recibirán además la segunda cuota de $25.000 del bono extraordinario.

El acuerdo contempla una revisión en octubre y la incorporación progresiva de $120.000 al salario básico desde diciembre.

Para los trabajadores de call centers, el aumento también es del 5,7% nominal, con cuotas del 1,9% en julio, agosto y septiembre. El acuerdo incluye un bono de $50.000, dividido en dos pagos de $25.000 junto con los salarios de julio y agosto.

Seguridad privada y encargados de edificios

En seguridad privada, la escala del Vigilador General pasa a un salario bruto conformado de $1.744.800 en agosto, $1.791.600 en septiembre y $1.827.200 en octubre. La paritaria de UPSRA fijó aumentos mensuales hasta diciembre, con adicionales no remunerativos de $30.000, $50.000 y $60.000, respectivamente.

Los encargados de edificios cobran en agosto una suba del 1,9% y una suma remunerativa de $25.000. En septiembre no habrá una suba porcentual adicional, pero continuará el pago de los $25.000 y se reabrirá la negociación.

UTEDYC y La Bancaria, al ritmo de la inflación

Los trabajadores de entidades civiles comprendidos en el CCT 804/23 tienen una suba del 2,1% correspondiente a agosto. Desde este mes, UTEDYC acordó que los salarios se actualicen mensualmente según el IPC del mes anterior.

Para los trabajadores de clubes de la AFA, el gremio también estableció una cláusula gatillo mensual entre julio y diciembre. Agosto tuvo una suba del 2,1% y las diferencias retroactivas deberán pagarse con la liquidación de ese mes.

En los gimnasios, otro acuerdo de UTEDYC dispuso que la suma fija no remunerativa se incorpore al salario básico desde agosto.

Los bancarios mantienen un mecanismo de ajuste integral según la inflación. La última actualización publicada fue del 2,1% y llevó el salario inicial conformado a $2.534.977,22. La cifra correspondiente a agosto se determinará según el mecanismo vigente y las partes volverán a negociar durante la segunda quincena de septiembre.

Colectiveros, camioneros y ferroviarios

Los colectiveros del AMBA tienen una suba cercana al 2% en agosto y otra del 2% en septiembre. El básico conformado del conductor inicial pasa de $1.676.990,06 en agosto a $1.707.175,88 en septiembre, mientras que el viático diario aumenta de $21.000 a $22.000.

El acuerdo de la UTA incluye además cuotas de $60.000 con vencimiento el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

Los camioneros percibirán durante septiembre los salarios correspondientes a las escalas de agosto. El básico del conductor de primera categoría quedó en $1.075.910,44 y el del peón en $982.641,94, antes de adicionales.

Los ferroviarios tienen un 1,9% sobre las escalas de julio y una suma no remunerativa de $50.000 con el salario de agosto. El acuerdo alcanza a La Fraternidad, Unión Ferroviaria, ASFA y APDFA.

Construcción y mecánicos

SMATA cerró nuevas grillas para talleres, concesionarios y motovehículos con vigencia durante agosto y septiembre. Las escalas entraron en vigencia el 1° de agosto y serán revisadas desde octubre. En el convenio de SMATA con FAATRA, los montos no remunerativos continúan durante agosto y septiembre y se incorporarán al salario básico desde octubre.

En la construcción, la UOCRA aplica desde agosto el último tramo de la paritaria junio-agosto: un aumento acumulativo del 1,9%, con incorporación de la suma no remunerativa de julio.

Gastronómicos y servicios rápidos

En UTHGRA, los trabajadores hoteleros y gastronómicos comprendidos en el CCT 389/04 reciben sumas no remunerativas durante julio, agosto y septiembre. El primer tramo de la paritaria establece montos mensuales que van desde $68.000 hasta $134.000, según la categoría del establecimiento y el nivel del trabajador.

En Pasteleros, los empleados de McDonald's, Burger King, Mostaza y otras cadenas de comida rápida tienen asignaciones no remunerativas equivalentes al 3,94% en agosto, 5,7% en septiembre y 7,4% en octubre, calculadas sobre los básicos de julio. Esos montos se incorporarán al salario básico en noviembre.

Farmacias y perfumistas

Los empleados de farmacia comenzaron a aplicar en agosto las nuevas escalas del CCT 659/13, con un piso remunerativo de $1.403.185,39 para las categorías iniciales.

Los trabajadores perfumistas cobrarán el último tramo del acuerdo anterior: un 5% correspondiente a agosto. El presentismo, equivalente al 6% del básico, también se actualiza. La discusión salarial se reabrirá durante septiembre.

Salud privada y droguerías

Los trabajadores de clínicas, sanatorios, geriátricos, laboratorios, atención domiciliaria y emergencias médicas recibirán con agosto el último tramo del acuerdo asistencial: un 1,6% acumulativo, una suma no remunerativa de $80.000 y una reestructuración que incorpora $12.000 al básico inicial. Las escalas alcanzan cinco convenios colectivos de FATSA.

Por otra parte, la Federación de Sanidad alcanzó acuerdos para la industria farmacéutica y las droguerías, con una recomposición del 9,05% frente a los valores de abril. Las nuevas escalas rigen desde agosto y deben pagarse durante septiembre, antes del día 20.

Alimentación y aceiteros

En la industria de la alimentación, el CCT 244/94 incorpora desde agosto una nueva escala con un incremento del 9%. Para la categoría de operario, el valor horario pasa a $7.303, mientras que también se actualizan las categorías administrativas y mensualizadas.

En la rama de procesamiento de aves, la FTIA acordó una suba remunerativa y acumulativa del 1,8% para agosto, luego del 2,2% aplicado en julio.

Los aceiteros comenzarán septiembre con una nueva escala. El salario inicial del sector pasa de $2.578.400 a un piso de $2.719.040 desde el 1° de septiembre.

En la rama desmotadora, el acuerdo del 44,5% acumulado contempla un 3% en agosto y otro 3% en septiembre. Desde este mes, el salario conformado parte de $1.822.493,35 y alcanza $2.105.368,02 según la categoría. Aceiteros y STADYCA reabrirán la negociación en octubre.

Rurales

Los trabajadores rurales permanentes alcanzados por la paritaria de UATRE tendrán un salario mensual de $1.183.074,33 en agosto, $1.216.369,67 en septiembre y $1.248.297,96 en octubre para la categoría Peón General. El gremio advirtió que el acuerdo no alcanza para recomponer el poder adquisitivo.

Papeleros, químicos y petroquímicos

En químicos y petroquímicos, el primer ajuste cuatrimestral se calcula según la inflación acumulada entre abril y julio y se aplica sobre los haberes de agosto. El aumento alcanza los básicos y adicionales convencionales.

Los trabajadores papeleros reciben con el salario de agosto la segunda cuota de $100.000 de la gratificación extraordinaria. Además, desde septiembre se aplica un aumento acumulativo del 2% y con los haberes de octubre se abonará la última cuota de $100.000.

Azucareros

Los trabajadores del Ingenio Ledesma tienen un aumento del 30% en el salario básico y un bono de $300.000 junto con los haberes de agosto.

El acuerdo del SOEAIL fija además una nueva escala desde septiembre, con ingresos totales de entre $1.240.000 y $1.550.944, según la categoría.

Espectáculo público

Los trabajadores de parques de diversiones y salas de entretenimiento recibieron un 2,5% acumulativo correspondiente a agosto. En septiembre no existe una nueva cuota, pero el cronograma de SUTEP contempla otro 2,5% en octubre.

Televisión y conectividad

Los trabajadores nucleados en los convenios 131/75 y 634/11 del SATISAID tendrán un aumento del 3% en agosto, sobre los valores vigentes a junio, y un 3,2% en septiembre, sobre los valores de agosto.

Por otra parte, los que pertenecen al convenio 223/75 percibirán un aumento del 2,1% con el salario de agosto.