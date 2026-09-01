Aseguran que Tini Stoessel advirtió que sus padres la alejaban de su entorno: "Siempre odiaban a..."
Previo al cruce con su padre Alejandro Stoessel, la cantante habría comenzado a cuestionar una dinámica que se repetía con las personas de su entorno.
En medio del conflicto que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, surgió un dato sobre la relación de la cantante con las personas que formaban parte de su entorno laboral y personal. Según lo revelado en televisión, la artista habría comenzado a identificar un patrón que se repetía cada vez que alguien de su círculo dejaba de resultar funcional para su familia. “Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban”, explicó Yanina Latorre en SQP (América TV).
Los vínculos que comenzaron a incomodarla
De acuerdo con lo expuesto por la conductora, esa dinámica habría quedado especialmente en evidencia con distintas personas que trabajaban cerca de Tini y que, con el tiempo, terminaban alejándose de su entorno.
“Ahí ella empezó a sentirse incómoda. Siempre odiaban al asistente, al peluquero, a algún productor, a todos los que se acercaban a ella”, sostuvo Latorre.
La revelación suma una nueva arista al conflicto familiar que atraviesa la cantante. Más allá de las cuestiones vinculadas al manejo de su patrimonio y su carrera, ahora también aparece en escena la relación de Tini con las personas que la acompañaron profesionalmente durante los años de mayor exposición.
Según esta versión, la artista habría comenzado a cuestionar si algunos de esos alejamientos respondían realmente a decisiones personales o si formaban parte de una dinámica destinada a mantener bajo control su círculo más cercano.
Además, este planteo pone el foco en una etapa en la que Tini todavía era muy joven y su carrera estaba fuertemente ligada a las decisiones de su entorno. La supuesta necesidad de controlar quiénes podían acercarse a ella habría sido, según esta versión, uno de los aspectos que con el tiempo comenzó a generar cuestionamientos en la cantante.
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