Aseguran que Tini Stoessel advirtió que sus padres la alejaban de su entorno: "Siempre odiaban a..."

En medio del conflicto que enfrenta a Tini Stoessel con su papá, Alejandro Stoessel, surgió un dato sobre la relación de la cantante con las personas que formaban parte de su entorno laboral y personal. Según lo revelado en televisión, la artista habría comenzado a identificar un patrón que se repetía cada vez que alguien de su círculo dejaba de resultar funcional para su familia. “Tini siente que cada vez si a ellos les convenía para seguir dominándola, bien, pero si alguien no los ayudaba a ellos, los descartaban”, explicó Yanina Latorre en SQP (América TV).