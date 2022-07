Pesce: "Es más fácil trabajar con Batakis que con Guzmán"

De esta forma, recordó que Guzmán nunca había sido funcionario público, ya que toda su carrera fue como académico en la Universidad de Columbia.

Pesce igual buscó aclarar que ese comentario no representaba un cuestionamiento hacia la figura del exministro.

"Esto no es una crítica a Guzmán. Yo no digo que no haya habido coordinación y entendimiento con él. Pero me preguntaron y les digo sí, la relación es mejor con Batakis", respondió en declaraciones a Radio 10.

Destacó como uno de los primeros logros de la gestión de Batakis el hecho de que esta semana el Gobierno "logró colocar una suma importante de deuda y rollear otra parte importante".

"Eso muestra confianza en los primeros pasos de la nueva ministra", consideró Pesce.