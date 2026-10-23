A qué hora empieza el paro nacional intermitente que afecta el transporte público de pasajeros

El motivo del paro en la ANAC y el impacto en el transporte

Según explicó formalmente el gremio estatal, la medida de fuerza será intermitente y comenzará a regir en el momento exacto en que los trabajadores detecten que no están dadas las normativas ni los métodos recomendados para operar. El desguace de las áreas vinculadas al control y manejo de tareas críticas pone en riesgo inminente el servicio que utilizan a diario los pasajeros.