Aerolíneas Argentinas: pilotos convocan a un paro para este martes

Y detallaron: "En Aerolíneas Argentinas nos enfrentamos a inaceptables incumplimientos convencionales perpetrados por la empresa; el prolongado retraso en la pauta salarial; la falta de un plan de desarrollo profesional; la ausencia de una estrategia clara y sostenible para el futuro de la compañía; así como la continua modificación unilateral de procesos y programaciones, y las recurrentes fallas técnicas en los aviones que se sostienen en el tiempo, producto de la falta de inversión, que impactan negativamente en las condiciones operativas y laborales de las y los pilotos y en el servicio diario a los pasajeros".

"Por lo mencionado, hemos decidido realizar una medida de fuerza e informamos que el martes 10 de junio se llevará a cabo un paro de actividades desde las 18:00 horas hasta las 02:00 del día siguiente. Esta acción afectará las operaciones en los aeropuertos de Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza", remarcó.

apla

Al respecto, el vocero de APLA, Juan Pablo Mazzieri, manifestó: “Es un reclamo integral específicamente de Aerolíneas Argentinas en el que la pauta salarial seguimos estando muy por debajo, no hay propuestas de mejora”

Además, planteó que existe "una clara desinversión que se ve reflejada en fallas recurrentes en los aviones", que van desde asientos que no funcionan, sistema de entretenimiento que no andan, baños que están inoperativos en vuelos largos. Según denunciaron, esto provoca "un nivel de atención particular o extraordinario" en los pilotos e "impacta en el servicio que se le da al pasajero".

Lo que ocurre con Aerolíneas Argentinas va en línea con lo que se vive en el Hospital Garrahan, los medios público, el Conicet, las universidades, entre otros organismo o empresas dependientes del Estado Nacional, dónde el Gobierno acciona a través del ahogo salarial, la desinversión y el vaciamiento.

Paro de pilotos de Aerolíneas Argentinas: qué tienen que hacer los pasajeros

Debido a la medida gremial, la aerolínea de bandera canceló 22 vuelos, mientras que otros 28 debieron ser reprogramados, y afectará, aproximadamente, a 6 mil pasajeros.

Por este motivo, le solicitaron a todos los usuarios que debían viajar entre el martes y el miércoles que revisen el correo electrónico informado en la reserva para recibir notificaciones sobre posibles cambios en sus vuelos: "Es importante destacar que la medida está enfocada en las terminales de Ezeiza y Aeroparque en una franja horaria específica, por lo que la actividad no estará completamente paralizada", explicaron.

Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, se recomienda consultar directamente con la misma.

Asimismo, para cualquier tipo de consultas o gestiones, están disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) o en www.aerolineas.com.ar, donde también se podrá encontrar información sobre otros medios de contacto.