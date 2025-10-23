ANMAT prohibió dos aceites de oliva y una reconocida marca de golosinas

oliva

La prohibición alcanza a "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento" del producto vedado "por ser productos falsamente rotulados que utilizan un número de RNE y/o RPPA inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos".

Por último, la Disposición 7834/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: 'Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly', RNE N°: 04003785, RNPA N°: 04030478".

La prohibición alcanza a "cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento" del producto vedado "por estar falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes resultando ser un producto apócrifo; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen dichos RNE y/o RNPA, por ser productos falsamente rotulados que utilizan números de RNE y/o RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia productos apócrifos.

Disposición 7831/2025:

Disposición 7833/2025:

Disposición 7834/2025:

