ANMAT prohibió un suplemento dietario a base de miel y una marca de pasas de uva

En tanto la Disposición 7769/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: 'Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado', Fraccionado por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 - San Juan, RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916".

La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto vedado.

Uva

De acuerdo con la Anmat carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto y está "falsamente rotulado al utilizar en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo".

Al tratarse de un producto falso es imposible para la Anmat garantizar su inocuidad y ser seguro para la salud de quienes lo consuman.

Disposición 7768/2025:

aviso_333246 (1)

Disposición 7769/2025:

aviso_333247