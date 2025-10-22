ANMAT prohibió un suplemento dietario a base de miel y una marca de pasas de uva
La Anmat advirtió que se trata de productos falsos de los que se desconocen sus condiciones de elaboración y son, por lo tanto, potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) ordenó este miércoles la suspensión de la venta en todo el país de un suplemento dietario a base de miel y de una marca de pasas de uva. Así quedó plasmado en las Disposiciones 7768/2025 y 7769/2025 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma de la titular de dicho organismo, Nélida Agustina Bisio.
En la primera de ellas la Anmat prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: 'Suplemento dietario a base de miel, marca Honey Natural Power, Vigorizante - Estimulante', RI: 20/32515313/0, RNE: 500085, Elaborado por: Pablo Campos, Larraya 3600 - CABA, cp 1439".
La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto.
De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto, "resultando ser en consecuencia un producto apócrifo" además de estar "falsamente rotulados" por utilizar "un número de registro inexistente, resultando ser en consecuencia productos apócrifos".
Al tratarse de un producto falso, se desconocen sus condiciones de elaboración y es por lo tanto, advierte la Anmat, potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.
En tanto la Disposición 7769/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: 'Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado', Fraccionado por Productos Valle Encantado, Mitre (E) 1117 - San Juan, RNE N° 018125698, RNPA N° 1819992916".
La prohibición alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto vedado.
De acuerdo con la Anmat carece de registros sanitarios de establecimiento y de producto y está "falsamente rotulado al utilizar en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo".
Al tratarse de un producto falso es imposible para la Anmat garantizar su inocuidad y ser seguro para la salud de quienes lo consuman.
Disposición 7768/2025:
Disposición 7769/2025:
