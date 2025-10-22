Tensión: Manuel Adorni desmintió y retó en vivo a Luis Majul por revelar que habían guardado a Javier Milei

Poco confrontativo con el oficialismo, el periodista enseguida aclaró que lo habían plantado pero con aviso en tiempo y forma.

"Pero quería aclarar por un comentario que hiciste vos ayer sobre la ausencia del Presidente: jamás dejaría de venir una nota por una pregunta que le puedan llegar a hacer", lo cruzó Adorni a Majul, a modo de reto, y continuó: "Dijiste que el Presidente tal vez no quería exponerse alguna pregunta que no pueda responder".

El funcionario justificó el faltazo presidencial al argumentar que Milei "está teniendo un desgaste por la campaña y está poniendo el cuerpo para que para que los argentinos lo acompañen".

