La ANMAT prohibió la venta de dos marcas de aceites de oliva: cuáles no comprar

En tanto, la Disposición 7717/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, y en plataformas de venta en línea del producto rotulado como: 'Aceite de oliva virgen extra de primera presión en frío marca Olea Nativa - olive oil', Origen de Mendoza, RNE 13451702 - RNPA 13050452".

La prohibición rige para cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que está "falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y RNPA inexistentes resultando ser un producto apócrifo; así como también todos aquellos productos que en sus rótulos indiquen dichos RNE y RNPA, por ser productos falsamente rotulados que utilizan números de RNE y RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia productos apócrifos".

Y advirtió que, al ser un producto falsificado, se desconocen sus condiciones de elaboración y es por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

Disposición 7716/2025:

Disposición 7717/2025:

