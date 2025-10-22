Cambió el pronóstico y se vienen más lluvias fuertes a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored anticipan más jornadas con lluvias y tormentas en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El clima inestable regresó este miércoles al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con algunos chaparrones aislados, pero no serían las únicas lluvias de la semana, ya que cambió el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y ahora también se prevén tormentas y precipitaciones fuertes.
En sintonía con lo que fue una semana bien primaveral, el miércoles arrancó con buenas condiciones del tiempo, pero por la tarde llegó la inestabilidad con varias gotas. La jornada transcurrió algo calurosa, con temperaturas de entre 16 y 26 grados.
El jueves, con cielo mayormente nublado, sería un descanso a la inestabilidad, según el organismo nacional. Se trataría, además, de la jornada más calurosa de la semana con una mínima de 18 grados y una máxima que treparía a 29.
De todos modos, las precipitaciones no tardarían en regresar al AMBA, tanto según el pronóstico del SMN como el del sitio especializado Meteored.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Pero el SMN prevé un cierre de semana otra vez con precipitaciones, y ahora espera que sean fuertes. El viernes, de esta manera, tendría tormentas durante todo el día, pasando a chaparrones en la noche; y acompañado de temperaturas de entre 18 y 23 grados.
El portal Meteored confirma los pronósticos del SMN, ya que marca "lluvia débil" para el viernes durante toda la jornada, con tormentas desde la madrugada y hasta las 8 de la mañana.
Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, de acuerdo con Meteored, que prevé entre 70% y 40% de probabilidades de "lluvia débil" entre la madrugada y las 11 de la mañana.
Sin embargo, el SMN no tiene ahora probabilidades de precipitaciones para el sábado, que tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21.
Para el domingo de elecciones legislativas, ambos pronosticadores anticipan una jornada con buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 10 y 21 grados.
