Cambió el pronóstico y se vienen más lluvias fuertes a Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas

Cuándo vuelven las lluvias al AMBA

Pero el SMN prevé un cierre de semana otra vez con precipitaciones, y ahora espera que sean fuertes. El viernes, de esta manera, tendría tormentas durante todo el día, pasando a chaparrones en la noche; y acompañado de temperaturas de entre 18 y 23 grados.

El portal Meteored confirma los pronósticos del SMN, ya que marca "lluvia débil" para el viernes durante toda la jornada, con tormentas desde la madrugada y hasta las 8 de la mañana.

meteored (21) Pronóstico de Meteored para Buenos Aires: viernes con lluvias y tormentas fuertes.

Las malas condiciones del clima se extenderían al sábado, de acuerdo con Meteored, que prevé entre 70% y 40% de probabilidades de "lluvia débil" entre la madrugada y las 11 de la mañana.

Sin embargo, el SMN no tiene ahora probabilidades de precipitaciones para el sábado, que tendría cielo mayormente nublado, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 21.

Para el domingo de elecciones legislativas, ambos pronosticadores anticipan una jornada con buenas condiciones del clima, con cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 10 y 21 grados.