ANMAT prohibió la venta de una reconocida golosina y una serie de productos "keto"

Y advirtió que por carecer de registros sanitarios de establecimiento y de producto tienen que se ser considerados "productos apócrifos" potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los consuman.

En tanto, la Disposicion 7566/2025 prohibió "la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea el producto rotulado como: 'Copito de Nieve, Heladitos Secos', R.N.E. N°: 04017294, R.N.P.A. N°: 04039186-04039187".

La medida alcanza en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

copitos

De acuerdo con la Anmat se trata de un producto que carece" de registros sanitarios de establecimiento y de producto" y que está "falsamente rotulado al exhibir en su rótulo números de RNE y de RNPA inexistentes, resultando ser en consecuencia un producto apócrifo" y por lo tanto potencialmente perjudicial para la salud de quienes lo consuman.

Disposición 7558/2025:

aviso_332876

Disposición 7566/2025:

aviso_332877 (1)