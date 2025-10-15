El dramático testimonio de un alumno del Colegio Guadalupe: "Un chico se prendió fuego de pies a cabeza"

Según su relato, al momento de la explosión los alumnos “estaban manipulando alcohol y fuego” y, si bien había profesores presentes, “no hubo ningún tipo de precaución” con el experimento. “No había matafuegos ni extintor, nada, fue un peligro total”, expuso Federico en diálogo con los medios desde la puerta del Colegio Guadalupe de Palermo.

El joven contó que, tras la explosión y al ver la gravedad del estado de Lucas, “un profesor fue a buscar un guardapolvo y se lo tiró encima, porque el alcohol no se apagaba con agua. Otro profesor también se tiró encima de él”.

Federico contó además que los alumnos de tercer año suelen hacer experimentos y manipular fuego dentro del laboratorio de química, pero nunca combinado con alcohol, al menos en su grado. “Cuando empezó el año nos dieron una planilla con las medidas de seguridad que teníamos que tener, pero nada más que eso”, indicó.

Otro de los testimonios lo dio la madre de una alumna de primer año, que era espectadora en la feria: “Estaban en una exposición de ciencia y explotó algo. Mi hija me llamó y la vine a buscar. Hay chicos quemados, uno más comprometido. Mi hija estaba ahí. Me dijo que se hizo una explosión, salieron todos corriendo, gritos, caos y vio a un par de nenes con la ropa incendiada. Fue terrible”, contó.

Respecto a las responsabilidades sobre lo sucedido, expresó: “No me puedo quejar del colegio porque es excelente. Claramente fue un accidente, no sé si se podría haber previsto o no”, y agregó: “Obviamente los chicos están contendidos, pero se asustaron un montón así que la mayoría decidió irse”.