INPRES reportó un fuerte temblor en Mendoza con epicentro en Chile
El movimiento telúrico de 5.5 en la Región de Coquimbo tuvo una profundidad de solo 49 kilómetros y repercutió en tres provincias argentinas.
Un sismo de magnitud 5.5 con epicentro en la Región de Coquimbo, Chile, fue percibido este miércoles por la mañana en algunas zonas de las provincias argentinas de San Juan, Mendoza y La Rioja.
El movimiento telúrico ocurrió a las 8:43 (hora local) a unos 18 kilómetros al noroeste de Punitaqui, una ciudad y comuna del Norte Chico de Chile ubicada en la provincia de Limarí, región de Coquimbo.
Según datos del Centro Sismológico Nacional de Chile, el temblor tuvo una magnitud de 5,5 grados y una profundidad de 49 kilómetros.
“A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo", indicaron en el sitio oficial respecto a las posibles consecuencias del fenómeno.
A su vez, enfatizaron que "el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.
Tembló San Juan por un sismo en Chile
El sismo tuvo repercusión también en tres provincias argentinas, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en su sitio oficial, donde brindaron datos precisos respecto a la intensidad y las localidades donde se percibió el temblor durante la mañana de este miércoles.
En las localidades de Iglesia, Jáchal y Barreal, en San Juan, así como también en la capital provincial, el temblor tuvo una intensidad de III a IV, calificada como “débil a medio”, es decir, que lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan.
En tanto, en la ciudad de Mendoza y la ciudad de La Rioja la intensidad del sismo fue de III, calificada por el INPRES como “débil”, es decir que lo perciben solo algunas personas en reposo.
De todas formas, el movimiento telúrico sorprendió a los habitantes sanjuaninos, mendocinos y riojanos.
