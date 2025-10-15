INPRES reportó un fuerte temblor en Mendoza con epicentro en Chile

A su vez, enfatizaron que "el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indica que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Tembló San Juan por un sismo en Chile

El sismo tuvo repercusión también en tres provincias argentinas, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) en su sitio oficial, donde brindaron datos precisos respecto a la intensidad y las localidades donde se percibió el temblor durante la mañana de este miércoles.

En las localidades de Iglesia, Jáchal y Barreal, en San Juan, así como también en la capital provincial, el temblor tuvo una intensidad de III a IV, calificada como “débil a medio”, es decir, que lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan.

En tanto, en la ciudad de Mendoza y la ciudad de La Rioja la intensidad del sismo fue de III, calificada por el INPRES como “débil”, es decir que lo perciben solo algunas personas en reposo.

De todas formas, el movimiento telúrico sorprendió a los habitantes sanjuaninos, mendocinos y riojanos.