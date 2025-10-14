ANMAT retira del mercado un lote de un conocido antiinflamatorio: qué pasó
La medida de la administración nacional fue adoptada tras detectarse ciertas partículas en la solución inyectable.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó este martes que tiene que retirar del mercado un lote de un importante antiinflamatorio, por pedido del propio laboratorio que lo produce.
Consiste en una medida preventiva para la sociedad, luego de que se detectasen partículas en el lote revisado, que podrían ser peligrosas para los consumidores.
Se trata de una solicitud de la firma DRAWER S.A., que inició un pedido a la Administración Nacional para el retiro del mercado de un lote del producto Diclofenac Drawer.
El lote que fue retirado del mercado:
- DICLOFENAC DRAWER (DICLOFENAC SÓDICO 75 mg / 3 ml), solución inyectable, envase hospitalario por 100 ampollas, lote: 90678 - vto.: 01/2027, Certificado N° 51815.
El producto es un analgésico-antiinflamatorio indicado en el tratamiento de exacerbaciones de formas inflamatorias y degenerativas de reumatismo, ataques agudos de gota, cólicos renal y biliar, dolor, inflamación y tumefacción posoperatoria.
De acuerdo con el comunicado del organismo, la medida fue tomada luego de detectarse la presencia de partículas en la solución inyectable.
"Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado", indicó ANMAT.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario