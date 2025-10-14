ANMAT retira del mercado un lote de un conocido antiinflamatorio: qué pasó

DICLOFENAC DRAWER (DICLOFENAC SÓDICO 75 mg / 3 ml), solución inyectable, envase hospitalario por 100 ampollas, lote: 90678 - vto.: 01/2027, Certificado N° 51815.

El producto es un analgésico-antiinflamatorio indicado en el tratamiento de exacerbaciones de formas inflamatorias y degenerativas de reumatismo, ataques agudos de gota, cólicos renal y biliar, dolor, inflamación y tumefacción posoperatoria.

De acuerdo con el comunicado del organismo, la medida fue tomada luego de detectarse la presencia de partículas en la solución inyectable.

"Esta Administración Nacional se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado e indica a la comunidad abstenerse de utilizar las unidades correspondientes al lote detallado", indicó ANMAT.