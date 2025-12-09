ANMAT prohibió todos los productos de una marca de limpieza: de cuál se trata

El Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) informó que se trataba específicamente de detergentes y lavavajillas desengrasantes elaborados por Bathan Group S.A..

Luego, se verificó que tanto el establecimiento Marclean S.R.L. como los productos que ahí se producían no se encontraban registrados ante ANMAT.

Con respecto a la firma Bathan Group S.A., el Servicio de Domisanitarios señaló que oportunamente inició el trámite de habilitación de establecimiento ante ANMAT, pero no lo finalizó, por lo que no tiene registro ante esta Administración Nacional. A su vez, se tomó conocimiento de que empresa presentó una nota en la que se declara que no elaboró productos de marca MARCLEAN y que no es un cliente propio.

Ante esta situación, "con la finalidad de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y/o la empresa responsable de su importación, y considerando que tanto los establecimientos como los productos domisanitarios deben contar con las correspondientes habilitaciones y registros otorgados por esta ANMAT para poder ser comercializados", el Servicio de Domisanitarios y el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la DEYGMPS sugirió:

a) Prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica, de todos los lotes de todos los productos identificados como limpiadores, desengrasantes, y todo otro domisanitario de la marca MARCLEAN, hasta tanto se encuentren debidamente registrados

b) Prohibir la publicidad de los productos detallados en el ítem a)

c) Comunicar a las Autoridades Sanitarias Jurisdiccionales y al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a sus efectos”.