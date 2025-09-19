Fotos y videos: reportan caída de granizo en gran parte del AMBA y La Pampa

granizo

Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas serán la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se anticipan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Frente a estas condiciones emitió además una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.

No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.

Estar atento ante la posible caída de granizo

Informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, en las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan regirá un aviso amarillo por vientos fuertes, los cuales tendrán velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70.

“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, detalló el organismo.