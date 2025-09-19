Fotos y videos: reportan caída de granizo en gran parte del AMBA y La Pampa
Las tormentas comenzaron en las primeras horas de este viernes tras el ingreso de un frente de aire frío.
Un diluvio cae este viernes sobre la Ciudad de Buenos y sus alrededores. Esto se produce luego de que el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo sus pronósticos de precipitaciones, que tendría tormentas en la mañana y tarde, mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. También, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones del territorio nacional.
Pasadas las 9.30, el cielo en gran parte del conurbano y de la Ciudad se oscureció, en una señal de antesala a las precipitaciones que podrían llegar en cualquier momento. En tanto, de acuerdo a usuarios de redes sociales que postearon imágenes y videos, en algunas zonas ya llueve con fuerte y cae granizo.
"Las tormentas están sobre la Ciudad de Buenos Aires y La Pampa. Se registran chaparrones intensos que pueden estar acompañados de ráfagas o granizo pequeño aislado. Se reporta granizo pequeño en algunos sectores de provincia, como en Monte Grande”, indicó el SMN.
Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas serán la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut, donde se anticipan “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.
Frente a estas condiciones emitió además una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:
- No sacar la basura.
- Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitar actividades al aire libre.
- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caer.
- No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Estar atento ante la posible caída de granizo
- Informarse por las autoridades.
- Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por otra parte, en las zonas cordilleranas de Mendoza y San Juan regirá un aviso amarillo por vientos fuertes, los cuales tendrán velocidades estimadas entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70.
“Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, detalló el organismo.
