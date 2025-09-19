Tragedia en Recoleta: un motociclista murió tras chocar contra una parada de colectivos
El trágico accidente ocurrió en Avenida del Libertador, a la altura de la calle Agüero.
Un motociclista murió este viernes por la mañana tras chocar su moto contra una parada de colectivos en el barrio porteño de Recoleta.
El trágico accidente ocurrió poco cerca de las 5 de la mañana en la Avenida del Libertador, a la altura de la calle Agüero donde, por causas que aún son motivo de investigación, el motociclista perdió el control de su moto Honda XR 250 Tornado e impactó contra la parada de colectivos.
Tras ser alertado por la presencia de un conductor inconsciente en la vía pública, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron hacia el lugar del hecho, donde encontraron a la víctima tendida en el asfalto y su moto a pocos metros.
Cuando la ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar, los médicos constataron el fallecimiento del motociclista, quien presentaba “lesiones incompatibles con la vida”.
Según informaron desde el SAME, la víctima sería un hombre de alrededor de 40 años, aunque por el momento no se dieron mayores precisiones sobre su identidad.
En el caso intervino personal de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad. En tanto, se aguardaban los resultados de las pericias científicas, tanto viales como forenses.
Con motivo del choque fatal, en el lugar se realizó un corte parcial al tránsito para preservar la escena. La traza se libró finalmente hacia las 10 de la mañana.
Impresionante choque múltiple en el Camino del Buen Ayre
En las primeras horas de este viernes, un violento choque múltiple se registró en el Camino del Buen Ayre, a la altura del kilómetro 3, mano hacia la autopista Panamericana. El siniestro involucró a cinco vehículos.
Según informaron fuentes policiales, el aviso del siniestro se registró cerca de las 6.45 de la mañana. El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) asistió en el lugar a los ocupantes de los vehículos, que resultaron con heridas leves.
Otro choque en la Autopista 25 de Mayo
En paralelo, otro siniestro ocurrió en la Autopista 25 de Mayo e involucró a un micro y un auto. Ddos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital de la zona.
El hecho ocurrió a la altura de la avenida Jujuy, mano al barrio San Cristóbal, cuando el micro embistió al vehículo. El impacto bloqueó por completo la salida de la autopista y, en medio de la maniobra, un segundo camión intentó superar al que había chocado y terminó interrumpiendo aún más la circulación.
Los ocupantes de los vehículos fueron asistidos por el SAME, en tanto uno de los heridos debió ser trasladado en el helicóptero.
