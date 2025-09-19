Cuándo y dónde se podrá ver de la mejor manera el próximo eclipse solar: qué pasará en la Argentina
Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna oculta solo una parte del Sol y se viene uno en horas.
El próximo eclipse solar es un eclipse solar parcial que tendrá lugar el 21 de septiembre de 2025 . Este fenómeno será visible principalmente en el hemisferio sur, con las mejores vistas en el sur de Nueva Zelanda y en las bases científicas de la Antártida.
En tato, el próximo eclipse solar que se podrá ver desde Argentina será un eclipse solar parcial el 17 de febrero de 2026.
Detalles del Eclipse solar
Tipo de eclipse: Parcial. Esto significa que la Luna solo cubrirá una parte del disco solar, por lo que nunca estará completamente oscuro.
Visibilidad: La mayor cobertura del Sol se verá en Nueva Zelanda y la Antártida. En Nueva Zelanda, ciudades como Christchurch e Invercargill verán una cobertura de aproximadamente el 69% y 72% respectivamente. Otras islas del Pacífico como Tonga y Fiyi verán un porcentaje menor.
No visibilidad: Este eclipse no será visible en la mayor parte de América, Europa, Asia y África.
Seguridad: Es crucial recordar que, al ser un eclipse parcial, se debe usar siempre protección ocular especializada (gafas para eclipses) para evitar daños permanentes en la vista. No mires al Sol directamente ni a través de lentes de sol comunes.
Si no te encuentras en las zonas de visibilidad, podrás seguir el evento a través de transmisiones en vivo que suelen ofrecer la NASA y otros observatorios astronómicos.
Cuándo se podrá ver un eclipse solar en la Argentina
Fecha: martes 17 de febrero de 2026
Hora estimada en la Argentina: comenzará a las 7:04 am hora local en muchas zonas del país; el eclipse parcial se extenderá hasta aproximadamente las 7:59 am
Dónde será visible y en qué grado:
Será un eclipse anular en algunas zonas del planeta, pero Argentina no verá el anillo completo de “anularidad”.
En Argentina se apreciará como un eclipse parcial: el Sol quedará parcialmente oculto por la Luna.
Las mejores vistas serán en el extremo sur del país, aunque la fracción del Sol que se tape dependerá de la ubicación exacta.
