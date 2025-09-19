Cuándo y dónde se podrá ver de la mejor manera el próximo eclipse solar: qué pasará en la Argentina

Tipo de eclipse: Parcial. Esto significa que la Luna solo cubrirá una parte del disco solar, por lo que nunca estará completamente oscuro.

Visibilidad: La mayor cobertura del Sol se verá en Nueva Zelanda y la Antártida. En Nueva Zelanda, ciudades como Christchurch e Invercargill verán una cobertura de aproximadamente el 69% y 72% respectivamente. Otras islas del Pacífico como Tonga y Fiyi verán un porcentaje menor.

No visibilidad: Este eclipse no será visible en la mayor parte de América, Europa, Asia y África.