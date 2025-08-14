Asesino serial de Jujuy: la fiscalía agravó la imputación contra Matías Jurado, que sigue en prisión
El fiscal de Jujuy Guillermo Beller modificó la carátula de la causa en la que investiga a Matías Jurado por el asesinato de dos hombres en situación de calle.
El fiscal de Jujuy Guillermo Beller modificó este jueves la carátula de la causa en la que se investiga a Matías Jurado como posible asesino serial de hombres en situación de calle. El funcionario judicial entendió que se puede imputar al sospechoso por la muerte de al menos dos víctimas.
La decisión de Beller se basa en el informe forense que da cuenta de dos perfiles de ADN entre los restos óseos encontrados en la casa de Jurado, ubicada en el barrio Alto Comedero, a las afueras de la capital de Jujuy.
Ahora se sabe que los restos pertenecieron a Jorge Omar Anachuri, de 68 años, y a Sergio Alejandro Sosa, de 28, por lo que la nueva carátula de la causa podría ser "doble homicidio" u "homicidio agravado en dos hechos".
Jurado, de 36 años, podría estar conectado a otros tres casos de hombres en situación de calle que desaparecieron en el último tiempo.
"Tuvimos antes de lo que esperábamos los primeros dos resultados. Ha dado positivo para el señor Anachuri y para el señor Sosa, dos de los cinco desaparecidos, que ahora sí ya tenemos su ADN en el lugar de los hechos. Entendemos que es significativo para la causa", señaló el fiscal, citado por El Tribuno de Jujuy.
El fiscal también aclaró que no se descartó todavía que aparezcan restos de las otras tres posibles víctimas, cuyas familias aún no fueron contactadas para "no generar un falso mensaje".
"Solamente avisamos a las familias de los dos positivos. No significa que los otros tres hayan sido descartados, tenemos varios perfiles para seguir analizando, porque es mucho el material que hemos recolectado", insistió el funcionario.
Por el momento Beller consideró que Anachuri fue la víctima más reciente de Jurado, y que "el anterior a él había sido Sosa", cuya identificación motivó el cambio de carátula y la confirmación de que se puede tratar de un asesino serial.
El fiscal reconoció que aún no se amplió la acusación, "pero con esta evidencia ya hablamos de un segundo hecho, con lo cual va a cambiar la calificación legal también".
"Una vez que recolectamos y podemos plasmarlo en el legajo investigativo, se va a proceder cuando consideremos correspondiente y estemos en condiciones, una segunda audiencia en la cual se le amplía la imputación porque solo se lo había imputado por un homicidio y ya tenemos elementos para hacerlo por dos", agregó.
La modificación de la carátula tendrá que ser informada tanto al acusado como a sus defensores, que pidieron una reunión con el fiscal en la cárcel del barrio Gorriti, donde Jurado se encuentra cumpliendo sus cuatro meses de prisión preventiva.
Beller se reuniría con Jurado y su defensor este viernes a las 17 en el Establecimiento Penitenciario N°1 del barrio Gorriti.
